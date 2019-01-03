〈蘋果下修財測〉庫克預告營收大減 分析師迅速調低蘋果目標價

據《彭博》報導，在蘋果 (AAPL-US) 下調第 1 財季的營收預期之後，多家華爾街投資銀行立即下調了公司目標價，至少有 4 家機構將目標價下調 15% 以上。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週三 (2 日) 盤後，將截至 12 月 29 日的財季營收下調至 840 億美元，低於原本預期的 890 億 - 930 億美元，是蘋果近 20 年來，首度調降營收預期。

蘋果在盤後下跌約 8%，亞洲供應鏈均受波及，包括台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 都下挫超過 1.7%。

儘管加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada, RBC) 依舊看多蘋果，認為蘋果的估值愈來愈具吸引力，Apple Watch、Airpods 和 Apple Music 等非 iphone 業務仍在強勁增長。多數投行警惕蘋果的風險加大，挑戰提高。

不過，RBC 分析師 Amit Daryanani 雖然維持「跑贏大盤」評級，仍將目標價由 220 美元下調至 185 美元。

BITG 分析師 Walter Piecyk 維持對蘋果的「買入」評級，目標價則由 235 美元下調至 197 美元，全年 EPS 下調 1.30 美元至 12.34 美元。

KeyBank 分析師 Andy Hargreaves 維持了對蘋果評級，未設目標價，但將 2019 財年營收預期，由 2770 億美元下調至 2690 億美元，認為除了 iPhone 定價過高的危機外，App Store 轉換為現金的比率也低於預期。

比蘋果更慘的，是蘋果的相關供應鏈。半導體產業分析師 John Vinh 與 Michael Lin，均下調了供應商業績預期，包括博通 (Broadcom)、Qorvo、Skyworks Solutions 與 Cirrus Logic 都被看壞。