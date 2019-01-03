不動產證券化可私募轉公募 離岸風電籌資最受惠 預計春節後上路

離岸風電融資需求龐大，未來 5 年，離岸風電所須融資資金恐超過新台幣 6100 億元，為了新增籌資管道，金管會今 (3) 日宣布，為引進民間資金投資公共建設，並促進我國資本市場工具及募資方式的多元化，將鬆綁不動產證券化及金融資產證券化可以從「私募轉公募」，以因應公共建設的籌資需求，尤其以資金需求龐大的離岸風電將優先受惠，現在只待法規預告完成，預計最快春節後可上路。

金管會表示，依現行規定，受託機構募集或私募發行受益證券，要逐案向金管會申請核准或申報生效，並應一次募足，無法一次申請、分次募足；為提高業者財務規劃的彈性，並降低發行成本，參考公司債及金融債的發行規定，此次修法增訂可採「總括申請制」，即一次申請、分次募集。

金管會表示，如離岸風電興建期時的證券化，因為不會有任何收入，不適合對社會大眾募集資金，可採私募，由專業投資機構投資，到營運期有固定收益，即可轉為公募，讓一般投資人也能投資。

不管是公共建設或離岸風電債權，未來若要自私募轉公募，必須符合 3 項條件；(一) 私募受益證券或資產基礎證券，自交付日起須滿 3 年，(二) 信託財產具有穩定現金流量者，(三) 須提具適當的信用增強機制，包括提準備金，超額擔保，銀行外部擔保、分券等，才能向金管會申請變更為公開招募。