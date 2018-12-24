〈金管會立院備詢〉半數公股行庫使用華為產品 金管會緊盯資安設備安控

華為事件延燒，立委之前要求台灣銀行業的資訊設備不能用華為等「中國製」的資安設備，今 (24) 日立委更進一步公布，八大公股行庫中，包括台銀、合庫、一銀、彰銀等四家銀行都有使用華為產品，對此，金管會主委顧立雄表示，公、民營的「核心主機」都沒有使用華為產品，但若資安設備涉及「敏感性資訊」(例如：個資)，就要落實資安控管。

目前包括英國、美國、澳州等國都宣布禁用華為的產品，而台灣部分， 2013 年 NCC 規定就不能用華為的基地台，因此，之前在華為事件延燒時，立委之前要求台灣銀行業的資訊設備不能用華為產品。

不過，立委徐永明今天表示，經查八大公股行庫，台銀新加坡的路由器、合庫長沙分行的機房內部防火牆設備、一銀香港分行的寬頻連線數據機、一銀上海分行的監視系統交換機、彰銀路由器等，都是使用華為產品。

徐永明進一步表示，除華為產品，這四家銀行也有部分使用杭州海康威視、大華科技產品。八大行庫中，只有華銀、土銀、兆豐商銀外加中國輸出入銀行沒有使用中國產品。

顧立雄表示，目前清查，國內公、民營銀行的「核心主機」都沒有使用華為產品，但若要規範銀行資安設備要用什麼廠商產品，目前還找不到明確的法律依據，公、民營銀也適用不同規範，公股行庫是要遵守政府採購法，依按照工程會的規定辦法採購；民營銀行除依照 NCC 的網通通訊設備規範來做，其他還沒找到明確法律依據，可要求民營銀行不得採購大陸資訊設備。

顧立雄進一步表示，目前只能用安控基準，要求民營銀行若採用大陸資訊系統，要做軟體的防毒軟體、防間諜等監測，若資安設備涉及「敏感性資訊」(例如：個資) 就要特別做安全控管。