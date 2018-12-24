〈金管會立院備詢〉證交所啟動大同集團實地查核 若有異常就會移送檢調

華映和綠能爆發財務危機，銀行團的憂心甚至升高至母公司大同，對此，金管會主委顧立雄今 (24) 日表示，證交所已對華映、綠能包括整個大同母集團啟動實地查核，並且監視是否引發集團間的擴散效應，目前就大同的部分，沒有看到特別異常狀況，如果有異常狀況，就會移送檢調。

顧立雄表示，證交所本來就會針對一些上市櫃公司有形成集團性者，進行集團監理，這次華映和綠能財務有狀況，證交所除一般集團監視外，也對華映和綠能啟動實地查核，而且對集團相關其他公司的監視都會持續。

對於銀行團擔憂財務問題擴散到大同，顧立雄指出，大同部分目前沒有看到特別異常狀況，如果有異常狀況，就會移送檢調。

立委吳秉叡也擔憂華映、綠能恐對資本市場產生連鎖效應，顧立雄表示，目前對整體資本市場沒有太大擴散影響，但對供應商恐有一些影響，華映是面板廠，面板有產能過剩狀況，華映所供給出去的手機業者會有一些經營困難。

顧立雄表示，目前關鍵是，華映和綠能財務面的影響，包括對債權行、供應商和員工等他們要如何解決，其中，綠能是債務協商、華映是重整，目前看銀行團態度，銀行有十足擔保、加強擔保等，銀行團會先跟華映、綠能協商，金管會金管會也有第一時間掌握授信餘額狀況，也會持續監視整個集團。

此外，市場傳言，此次是大同公司公司派為抵擋市場派，所以一口氣讓兩家子公司財務爆出來，藉此打壓大同股價，以逼退市場派，但是對此，顧立雄認為，刀子是兩面刃，目前他還無法理解其關聯性。