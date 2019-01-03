紳士與淑女圓滿的人生 無私奉獻進行愛的療癒

文．理善國際關懷協會

拿起麥克風唱著動人老歌，望著這一室植物人的崩塌，全場表演志工心都潰堤了… 王美珍婉約神情，溫柔的語調滲著哽咽無法接續地感人故事，正在這個訪問展開記憶的迴旋。

怕著公益不夠鮮明，服務不夠豐功，有些謙退的王美珍，其實她的生命故事是這般地堅韌與勇敢。

紳士與淑女的社會服務與學習

美珍長期參與中華民國紳士協會 (簡稱紳士協會) 各項活動與志工服務，並曾擔任該協會教育組長跟輔導長等幹部工作。筆者問：為何取名「紳士」而不是「淑女」呢？她回答：協會原本是由一群殷實土氣的男人，努力想要變成「紳士」，同時想要為社會做一些事，而以「紳士」命名，而後協會發展蓬勃，成員的家人、妻子共同參與活動，紳士協會就變成大家庭了。紳士協會估計有一千二百人，共有四十個分會，是政府舉辦各項活動時強大的生力軍，平時公部門與協會保持聯繫，配合或協助政府相關活動的辦理。

協會的第一志業是終身學習，以「紳士社會大學」為名，深入社區，推廣成人終身學習理念。第二志業是志願服務，成就一日志工、終身志工的理念，廣招有志之士，共同投入志願服務的播種耕耘工作。

協會的「紳士大學」係向國小出借教室，供學員上課進修之用，找各行各業的專才授課，並受訓學員當講師、司儀；像學校辦學一樣有上、下學期的制度，寒、暑假停課。每年在春節期間舉辦「紳士回娘家」一天的研習課程與聯誼活動，中午學員吃便當，並有摸獎等活動。

紳士與淑女在這個大家庭做社會服務與終生學習，人生自是圓滿而豐碩。

關懷服務進行愛的療癒～豐富、圓滿人生

紳士協會於二○一六年參與台北世大運的志工服務，美珍依規定接受志工嚴謹訓練並全程參與志工服務。她表示：在擔任世大運志工時，深感政府舉辦國際活動，亟需人民勇於站出來，給予行動支持，過程中找到對國家的認同與歸屬感。

除了紳士協會，美珍還曾在新北市鳳凰歌藝協會、天使心團體，以聲音傳達溫馨情意，用音樂撫慰身心靈，例如：植物人之家、母親節大遠百… 等表演活動。

印象最深刻的是在土城植物人之家的關懷活動，一整間房間住著長期臥床的植物人，年紀都很輕，甚至最小的只有六歲，在歌唱表演時，他們僵直無法動彈的軀殼，起伏高昂的呼吸聲與激動的神情，鼓動這一室的所有人，表演者抑止不住的眼淚奪出、難過地久久不能自已。美珍回憶起這段經歷，語重心長地說：年輕人要以此為借鏡，避免「意外」的發生，遺憾終生。

關懷活動讓她更珍惜生命，更能碰觸與療癒自己不圓滿的人生。

接受命運安排的角色，不畏艱難一圓年少的夢想

待人總是謙和有條理的美珍，時而露著淺淺微笑，讓人感覺她圓滿無遺憾的幸福人生。

談起在聯合報二十八年的工作，她說：在新聞部負責頭版的組版，工作緊張而有挑戰性… 筆者問：妳學什麼？美珍說：國小畢業就在出版業工作。問她未來的人生計畫？不自覺地談起她的生命故事。二十六歲結婚負擔家中經濟，孩子長大後離婚，離婚後她覺得人生開始海闊天空，想為「自己」的人生做一件事，就是「上學」。四十四歲時跟著唸海山國中的二女兒一同去學校唸書，一路從國中、高中到黎明技術學院 (二專部資訊管理科) 再到致理科技大學(二技財務金融系)，共花十年時間完成學業，這期間感謝原生家庭的姊姊一路支持。

筆者問：五十四歲才大學畢業，文憑對謀職已無幫助，為何還想要讀書呢？她回憶道：出生在三峽的柑園，排行老五，大家庭中有兩個剛出生的嬰兒，鄰居的養母前三個小孩均夭折，生母依母親的建議將她出養。養父母在她國小二年級舉家搬到台北萬華謀生，從小見隔壁家的小孩都是大學生，當時就有個大學夢。

懂得付出，更能珍惜擁有

她說：無私的付出最大的感動是… 我還有能量做有意義的事，看到許多不幸後，更珍惜所擁有的幸福。筆者問：未來的退休計畫？她回：終身當志工。

最後問她對未來的期許？她說：走過一甲子歲月，心裡充滿感恩，謝謝曾經出現的每一個人，時間或長或短，善緣或惡緣，相信他們的出現都是在造就我。

王美珍，一個平凡而努力的女子，因從事公益志工服務，尋回生命的熱愛。

理善國際關懷協會鼓勵與支持「志工服務」的助人善行，無私的奉獻讓「善循環」一直流動。

來源：《理財周刊》 958 期

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