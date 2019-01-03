黃紹博：奶爸投資術，「散戶也能成功獲利」

文．洪寶山

「儲蓄」與「投資」要如何兼容並蓄，一直是許多人頭疼的功課。簡單而言，犧牲現在的購買力換取更多未來的美好願景，是需要經過長期學習與工具運用。但是投資學中茫茫如海，散戶要如何運用有限資金成功獲利呢？資深奶爸黃紹博 (網名：賽芭)，利用網際網路專研全球經濟景氣，自主學習投資方法，善用免費資源彙集資訊成為個人研究的工具，進而看見股票趨勢，將投資金額從股市中翻倍賺。

法人投資策略不適合散戶

黃紹博曾是法人交易室的外匯交易員，接觸及學習法人投資策略且佔有投資交易優勢。他的工作主要以短線交易，必須分析基本面和籌碼面等，但最重要的是總體經濟分析。在多年的操作經驗中，黃紹博表示法人重視交易紀律及團隊分散，決策時為多人共同決議，屬於團隊型的投資模式。一般散戶在外匯交易時付出成本與法人相比較高，且資訊較不透明，交易流動性也較差，從商品的角度，雖外匯是短線頻率波動極高的，但資金不夠，不利長期投資。

在交易規模及訊息不對等的情況下，法人的外匯操作模式並不適合一般民眾。反之，台股有技術面、基本面可以支撐，台股與外匯相比，以短期密集的交易性來說，台股較適合散戶投資者操作。

從總體經濟看見上市櫃的未來發展

黃紹博解釋，研究總體經濟其實相當重要，它真正目標是判斷景氣的好壞以及整體情勢的影響，就是所謂的「Top-down」，從巨觀籠統的趨勢觀察國家及產業動向。再從產業中挑選出個別企業就是「Bottom-up」。利用總體經濟分析產業看見個股的強弱，才是整體投資的行為。除了看懂財務報表、會計學等之外，能充實總體經濟面知識，將更多參考指標納入個人的投資策略中，可增加投資信心與判定。

他也提出台灣有兩項工具可判別總體經濟的好壞。第一，國發會「經濟對策訊號」─通常訊號走入藍黃燈的時候，台股相對是低檔。雖然股市有波動震盪，但趨勢是大同小異。股價亦有可能呈現下跌，因為股價也是總經的領先指標之一。第二，台經院「景氣動向」─台經院每月發布各國景氣評分報告，評估未來產業族群的動向。第三，央行釋出的信息指標─可用以判定金融市場風險評估等相關訊息。以上皆是公開資訊，散戶與法人接收內容相同，差別在於散戶是否能自行吸收大量資訊而做個股分析。

黃紹博分享他過去在股市中，透過上述三項工具操作獲利五○％的心得。他舉例，當年二○○六年台經院報告指出汽車零件產業在未來有成長空間。他同步觀察美國汽車零件銷售逐漸竄起，表示產業整體趨勢在上揚，因此他開始挑選產業龍頭股。透過財務報表分析與研究，發掘「國巨」在各項營收、主力持股亦出現減資等政策，表明企業有強烈企圖心，加上類股表現優異，因而選擇此股為具有投資效益之標的。黃紹博表示，「當初萬萬沒想到國巨能成為股王，此標的就能獲利超過五成。」

散戶的功課就是挑選出「成長股」

看透產業趨勢後，黃紹博透露自己的選股撇步。首先，從 0050、0051、MSCI 概念股以及高價股等四大族群中挑選。他解釋，以上法人熱門股不易被公司派或主力操控，等同過濾掉危險個股。再者，剔除營建、金融類股。原因是這些族群的財報及訊息面等不透明。最後，挑出十二個月合併營收向上的企業，且觀察類似族群和上下游產業的獲利表現。

經過以上篩選出的個股，再選出財報表現優異的企業，他以三個層面過濾分析。第一，營業毛利率、淨利率需持平或向上。第二，現金流量大且股本價值不低的。第三，轉投資佔比不多。最後再觀察股價本益比，若與同產業相比相差不大，大致能預期未來此企業的 EPS 會成長且 ROE 能增加，股價亦會順勢成長。透過層層關卡嚴謹分析尋找能操作波段的投資標的，散戶也能從多變的股市中獲利。

然而，在股市中一定有高低起伏的震盪。黃紹博說，若股價下跌一五％都是能容忍範圍。而產業表現因淡旺季影響股價，在淡季時營收表現差，相反地，旺季表現必須有起色。他說，「基本上投資是賺取隔年的營收成長，若有投資信心，就不用擔憂股價的下跌。」

「投資策略」影響你的投資信心

因應目前景氣經濟，台股從萬點在短時間跌至九千五百點，黃紹博表示，投資的「風險控管」極為重要。若槓桿操作過大、投資方式不妥、資金配置不佳，都會影響投資者的投資策略。

「投資」若是本金越大，投資報酬率就不必短期追高，選擇標的可以穩健型為考量。

黃紹博加以解釋，假設本金一百萬時，目標為短期提高投資報酬率情有可原。但本金三百萬時，操作波段報酬若有二○％至三○％，其實已經能滿足投資效益。因此，他說，「本金的投資效益，是會影響到散戶交易策略及交易心態。」

同時他也提出坊間有所謂「股價淨值比 1234」的投資策略是不錯的建議。他舉例，目前台股下跌，可佈局 ETF 0050，從股價淨值比的一．五至一．二倍的區間，採取一○％、二○％、三○％、四○％的資產分配加碼買進。而達到一．七倍時開始減碼。其餘股票的波段操作亦是如此，且達到二至三成的報酬就獲利了結，如此可留住一○％至二○％的股票繼續等待，才是相對保守的策略。

他坦言當奶爸比過去在職場上更辛苦，途中也經歷許多心態上的轉換，但從他的表情中不難察覺這是他人生中甜蜜的負擔。但也因為長期學習、累積投資經驗，讓奶爸能獨自理財又兼顧照顧兒女的生活。不過，他笑著強調別以為辭職回家當奶爸操盤是件輕鬆容易的投資方式，要能利用上述提及的選股方法，花費時間及心力鎖定一檔投資標的，也是相當耗時耗力的事情。

總而言之，「儲蓄」存資產與「投資」做波段並重是黃紹博理財的方式，股市宛如金錢遊戲，若有本金就是佔有優勢。總體經濟不需明白透徹，只要掌握工具也能了解景氣脈動，畢竟總體經濟影響個股趨勢不是立即性，而是有段時間差距，但能提升個人投資者的信心度，股價下跌也不怕。

來源：《理財周刊》 958 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》