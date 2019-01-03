經濟學家：美2018年強勁就業成長恐難重現

據《彭博社》報導，美國就業成長在 2018 年呈現強勁增長，然而，有經濟學家認為，由於美國和世界其他地區的經濟逆風加劇，去年的就業成長不太可能在今年重演。

2018 年的最終報告顯示，美國雇主在 12 月增加了 18 萬個就業機會，年成長 245 萬的，是自 2015 年以來的最大增幅。但是，據經濟學家預測，在總統川普競選連任的情況下，2019 年的就業成長將減緩到平均每月 15.6 萬人的速度，總計 187 萬人，然後是 2020 年的 144 萬人。

紐約野村證券國際公司首席美國經濟學家 Lewis Alexander 表示:「經濟在 2018 年加速，就業率也增加，出於一個非常簡單明顯的原因，就是我們實施了相當大的財政刺激措施。不過，財政政策對經濟成長的推動是難以持續，」他也補充說道，預計經濟擴張和就業成長將會放緩。

巴克萊銀行說道，就業成長率從去年的平均 20 萬人左右放緩至今年的每月約 16 萬人。該公司經濟學家 Michael Gapen 表示:「由於財政刺激措施的推動降低，2019 年經濟活動成長預期放緩，今年就業成長將因此減少。」

美國聯準會政策制定者對勞動力市場持樂觀態度，主席 Jerome Powell 在 2018 年的最後一次會議上將 2019 年底的失業率預測維持在 3.5%。

花旗集團經濟學家 Veronica Clark 則在一份報告中寫道:「就業數據的大幅變化，無論是更高還是更低，都可能引起市場的重大反應。大幅上漲可能會增加市場對 2019 年升息的預期，而大幅下降可能導致市場認為，美國就業率大漲不免仍受股價下跌和全球經濟成長放緩影響。」