臉書、Alphabet職缺量減少 花旗：就業成長趨緩的初期跡象

花旗網路分析師 Mark May 週五 (7 日) 表示，近日臉書 (FB-US)和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 減少聘僱人數，恐怕是今年多數時間整體就業成長「相當健康」過後，目前已經觸頂的跡象。

「基於這兩家公司刊登的職缺數作為前瞻指標，我們看到一些聘僱可能放緩的早期跡象。」

花旗收集並分析多家網路公司刊登的職缺數據，以尋找有關前景的線索。根據該數據，臉書職缺數 (尤其是 HR) 自 6 月頂峰下降；Alphabet 自 5 月來一直維持穩定，但在 10 月職缺數減少 5%、11 月減少 8%。

May 表示，這趨勢和週五發布的就業報告有關，該報告顯示美國 11 月非農就業人數增加 15.5 萬人，低於估計的 19.8 萬人，但在前一個月非農就業人數約增加 23.7 萬人。市場對此報告反應正面，但科技股下跌又加上對美國經濟成長和中美貿易情事的擔憂，推動主要股指走低。

臉書收低 1.58%，Alphabet 下滑 2.92%。

「或許我們會看到網路類企業未來招聘有一些放緩。」

相比之下，亞馬遜 (AMZN-US) 同一時間欲將其 AWS 人力增加 10%，但其刊登的職缺相較公司總人力的比例仍相當低。亞馬遜週五收低 4.12%。

「亞馬遜持續是網路類企業最大招聘者。」

臉書、Alphabet 和亞馬遜沒有立即回覆置評請求。