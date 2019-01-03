升息？降息？Fed與華爾街各據立場

金融市場預期聯準會 (Fed) 的下一步行動，將是於 2020 年初降息。分析師說，確有可能。

野村集團分析師亞歷山大 (Lewis Alexander) 說，「不能排除有降息的可能性，」

CME 交易所的 Fed Watch 工具顯示，2019 年底聯邦基金利率守於目前 2.25% 至 2.5% 範圍的機率高達 75%。

根據芝加哥交易所的聯邦基金利率期貨合約顯示，2020 年，市場預期該利率可能下降，並接近 2.18%。

Fed 若一如預期，結束升息，將與幾週前的貨幣政策展望，大異其趣。

在 12 月的政策會議中，Fed 表示今年將再二度升息。當時，接受華爾街日報調查的經濟學家預期，到 2020 年，聯邦基金利率將接近 3%。

但因假日期間，金融市場轉弱，許多分析師已調降對利率的預測。

12 月，道瓊工業平均指數大跌 9.7%，創 1931 年以來，最糟的 12 月表現。

高頻經濟公司分析師蘇利文 (Jim O’Sullivan) 說，過去二個月，金融情況緊縮幅度，大過預期。他現在預期 2019 年將再升息一次，而非去年預期的三次。

高盛銀行分析師現在亦預期，2019 年將升息一次，大幅低於去年秋季預期的四次。

根據 Fed 的日程表，Fed 下一次決策時間在 3 月中，到那時，情況或許會有大幅變化。Fed 於 3 月並非必然會升息，尤其紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 於去年底展現出了更為溫和的立場，對經濟下滑的風險，變得更加敏感。

Natixis 公司分析師拉瓦那 (Joseph Lavorgna) 認為，若 Fed 仍預期今年將升息二次，仍堅持積極升息的政策，則今年稍後，將必須降息。

但 Regions 金融集團分析師穆廸 (Richard Moody) 說，Fed 今年仍將升息二次，因為若扣除 2% 的通貨膨脹率，目前的聯邦基金利率僅略高於零，根據目前經濟情況，似嫌偏低。

他並預期，今年將是美國經濟成長良好的一年。