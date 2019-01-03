濱川去年保住獲利局面 今年CPU缺貨問題紓解 恢復成長可期

筆電金屬機殼廠濱川 (1569) 去年受到英特爾 CPU 缺貨影響，業績不如預期，第四季旺季不旺，預計營收同比將下滑。不過，展望今年，預期 CPU 問題將逐漸獲得緩解，加上筆電金屬機殼在輕薄化趨勢下滲透率持續提升，恢復成長可期。濱川去年前三季營收 25.6 億元，與同期相當，但毛利率 17.8%，營益率 4.97%，均較前一年同期大幅下滑，營業利益 1.27 億元，年減 60%，稅後淨利 0.2 億元，年減 90%，EPS 0.18 元。



濱川指出，去年與客戶洽談的結果，原預期訂單將增長，因此超過 10 億元的設備投入擴產，加上因應成長，人員不減反增，因此，在實際訂單未出之下，包括折舊與營業費用攤提都侵蝕獲利，尤其下半年傳統旺季中，英特爾 CPU 缺貨影響至鉅，使旺季成長夢碎。



過去第四季向為傳統最旺季，2017 年當季營收衝破 10 億元大關，但去年 11 月逆勢衰退到單月營收僅有 2.8 億元，12 月業績是否守穩尚待公告，但第四季營收恐將落在 9 億元之下，較前一年同期下滑幅度約在 15-20%。不過，公司對於 2018 全年保持獲利仍具信心。



展望 2019 年，公司認為，筆電產業金屬機殼滲透持續提升，產業趨勢正向發展，加上去年業績不如預期，基期較低，預計今年在 CPU 缺貨問題舒緩之後，營運可望重拾成長。