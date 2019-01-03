台股盤後—蘋概無力 鴻海跌破70元 指數破9500點關卡

台股今 (3) 日在美股大跌以及蘋果下修財測下，蘋概三王紛紛走弱，鴻海更是跌破 70 元關卡，指數終場下挫 61.72 點，收作 9492.42 點，失守 9500 點大關，成交金額 896.82 億元。

受蘋果下修財測影響，今日蘋概權值股表現弱勢，台積電下挫 1.82%，收在 215.5 元，鴻海下跌 1.71%，收 68.9 元，股價跌破 70 元整數關，大立光盤中一度跌破 3000 元大關，但終場跌幅收斂，下跌 0.98%，收在 3030 元。

在三王走弱下，蘋概族群也表現弱勢，嘉聯益下跌逾 8%、臻鼎 - KY 也有 7.6% 的跌幅，另外砷化鎵族群的穩懋、全新、宏捷科均挫逾半根跌停板，另外機殼廠可成也跌 5.7%，整體族群表現弱勢。

而被動元件族群今日表現也較弱，國巨下跌 3.5%、華新科更是重挫 6.2%，大毅下跌 4%，光頡、九豪、禾伸堂、信昌電、智寶、日電貿等也有逾 3% 的跌幅。

不過，國際油價大漲逾 5%，也激勵台塑化、台化、南亞逆勢上攻，惟台塑賣壓沉重，終場下跌 1.64% 作收。

法人指出，由於近期經濟數據不佳，市場對目前台灣、中國等地的經濟展望也較為保守，加上美股近來走勢震盪，在美中貿易戰疑慮下，台股恐面臨新一波的下修。

不過接下來隨 12 月營收以及去年財報陸續公布，法人認為可多加觀察留意營運保持成長的中小型個股。