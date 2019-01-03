買氣急凍＋ASP走滑 南亞科去年12月與Q4業績皆不理想

因中美貿易戰導致終端需求急凍，加上 DRAM 報價下滑影響，動態隨機存取記憶體 (DRAM) 大廠南亞科 (2408) 公布 2018 年 12 月營收僅 48.29 億元，創 15 個月新低，且累計 2018 年第四季營收的季減幅度更達到三成，超乎市場預期。南亞科 12 月營收 48.29 億元，月減 10.62%；公司解釋，受到中美貿易戰影響，加上 PC 端 CPU 還是缺貨，影響 NB 銷售，致使去年 12 月南亞科單月出貨量月減 5%，產品平均售價也月減 5%。



合計 2018 年第四季南亞科營收 169.57 億元，季減 3 成，超過預期；而依據市調單位集邦的數據顯示，去年第四季 DRAM 報價季減幅度達到 10%，加上需求在 12 月明顯降溫，都是導致南亞科去年第四季業績不理想的主因。累計南亞科 2018 年累計合併營收為 847.22 億元，較 2017 年度增加 54.27%。



惟進入 2019 年後，市場需求又比 2019 年底更糟，加上高庫存壓力的存在，且第一季又是傳統淡季，集邦也預期，本季 DRAM 平均報價跌幅甚至上看 15%，在眾多利空夾擊下，南亞科第一季業績下滑幅度恐怕更劇烈。