吉源-KY強化匯損及呆帳風險管控 2018年營收挑戰掛牌次高

吉源 - KY(8488) 深耕馬口鐵罐市場 20 年，積極強化營收表現，也積極投入風險控管相關業務，針對匯率損失、呆帳回收等二項業務進行調整，2018 年全年營收有望挑戰掛牌以來的次高紀錄。受惠農曆年節將至，推高吉源 - KY 於 2018 年底營收表現。11 月營收 4.4 億元，月增 52.66%，創當年度第二高，累計前 11 月營收 34.48 億元，年減 2.98%。吉源 - KY 表示，主因是傳統華人過節送禮文化，客戶下單提早備貨，挹注 11 及 12 月份營收，全年有機會超過 2016 年營收 37.72 億元。



不過，眼下較沉重的負擔恐怕是來自匯損。吉源 - KY 表示，由於過去的聯貸案皆以美元為計價，美元走強壓抑人民幣幣值表現，近期已積極向銀行協商，未來改以雙幣別計算債務金額，讓匯損的發生率降低。



另一風險管控重點則是呆帳回收，吉源 - KY 解釋，過往應收帳款頻卡於客戶延遲貨款繳付的時間點，以致貨款出現遞延效果，近期已改善催款業務流程，並實際反應在帳面財務表現。