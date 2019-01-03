12月OPEC油產降幅兩年最大 沙烏地阿拉伯帶頭減產 油價漲5%

據彭博社對官員、分析師和航運追蹤數據等多項調查顯示，2018 年 12 月的 OPEC 石油總產出創兩年最大降幅。

統計顯示，OPEC 在 12 月的石油產出下降 53 萬桶 / 日，至 3260 萬桶 / 日，降幅為 2017 年 1 月以來最深。而 2017 年初，正是 OPEC + 開始執行第一輪減產協議的時期，以期清理全球過剩庫存：

其中，「帶頭大哥」沙烏地阿拉伯在 12 月大幅減產 42 萬桶 / 日，至 1065 萬桶 / 日，11 月還曾創逾 1100 萬桶 / 日的歷史新高。華爾街見聞曾提到，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫承諾過 2019 年 1 月起減產力度更大。

12 月，被美國制裁的伊朗「被動」減產石油 12 萬桶 / 日，至 292 萬桶 / 日。自 2018 年 5 月美國宣布單方面退出伊朗限核協議並恢複製裁後，伊朗石油產出已經累跌了 23%。

此外，利比亞當月油產減少 11 萬桶 / 日，至 100 萬桶 / 日。12 月中旬以來，武裝分子與抗議活動令該國最大油田 Sharara 產量中斷，惡劣天氣也令 Es Sider 港口產出減少。不過利比亞不參與減產。

據彭博社透露，OPEC + 在 12 月 7 日達成新一輪減產協議，並承諾 2019 年前六個月較 2018 年 10 與的水平減產 80 萬桶 / 日。目前這一目標實現了五分之一，即減產了 14 萬桶 / 日。

此外，12 月沙烏地阿拉伯的原油出口量也開始下降，減少了約 50 萬桶 / 日，至 725.3 萬桶 / 日。財經媒體 CNBC 援引機構 ClipperData 的數據也顯示，沙烏地阿拉伯原油裝船發往美國的數量已經連降幾個月。分析指出，由於美國原油庫存數據在全球範圍內相對透明，沙烏地阿拉伯可能想藉此限制美國庫存堆積，進而製造一個全球供應趨緊的印象。

與之相對的是，俄羅斯能源部的初步數據顯示，2018 年該國石油產量平均為 1116 萬桶 / 日，較 2017 年增長 1.6%，接近 1987 年前蘇聯創下的 1141.6 萬桶 / 日新高，過去幾個月的產量也不斷刷新蘇聯解體以來的歷史高位。

周三是 2019 年首個交易日，國際油價在美股盤前跌超 2%，美油 WTI 最低觸及 44.38 美元 / 桶，國際布蘭特最低觸及 52.52 美元 / 桶。美股開盤半小時，油價維持跌勢，但在倫敦時間下午 3 點（美東上午 10 點）起強勢反彈。

WTI 最高漲 5%，至 47.73 美元 / 桶，較日低反彈 3.35 美元，日內連破 45-47 美元三道關口；布油最高漲 5.1%，至 56.56 美元 / 桶，較日低反彈 4.04 美元嗎，日內連破 53-56 美元四道關口。

截至收盤，油價漲幅收窄至 2%。WTI 2 月原油期貨收漲 1.13 美元，漲幅 2.49%，報 46.54 美元 / 桶。布蘭特 3 月原油期貨收漲 1.11 美元，漲幅 2.06%，報 54.91 美元 / 桶。

此外，上期所原油期貨主力合約 SC1903 夜盤收漲 4.70%，報 392.20 元人民幣；2018 年 12 月 25 日，以 357.30 元創上期所原油期貨首個交易日（3 月 26 日）以來的主力合約夜盤收盤最低位，當年 10 月 9 日，則以 597.00 元創主力合約夜盤收盤紀錄最高位。

《華爾街日報》認為，OPEC 最新的供應數據，幫助能源市場情緒從擔心全球需求不振，轉變到關注新一輪供應削減。沙烏地阿拉伯帶頭減產，令市場不再懷疑 OPEC 的減產決心。Price Futures Group 的高級市場分析師 Phil Flynn 認為，沙烏地阿拉伯釋放了「認真想要重新平衡市場」的信號。

也有交易員指出，通常新年伊始或一個季度伊始，會有新的資金湧入原油市場，部分導致油價上漲。Herbert J. Sims &Co. 主管能源交易的高級副總裁 Donald Morton 認為，在排除了高價和低價之後，算法等自動化交易突然開始進場，市場在嘗試築底。

2019 年 1 月起，沙烏地阿拉伯和俄羅斯引領的 OPEC + 將開啟為期六個月的新一輪減產，減產目標是 120 萬桶 / 日，大於此前市場預期的 100 萬桶 / 日。

油價在 2018 年末波動放大，例如 12 月 26 日聖誕節後一天，布蘭特原油曾大漲 10%，隨後在第二天回吐了大部分漲幅。有分析指出，最近幾周油價的變動在追蹤股市趨勢，因為油市和股市都擔心 2019 年全球經濟增速放緩。

WTI 在 2018 年累跌 25%、布蘭特累跌 20%，獲得 2015 年以來首個年度下跌，也均從 10 月所創的四年新高回落近 40%，第四季油價加速下跌了 1/3。投資者擔心 OPEC + 減產力度不足以壓制超供擔憂，也擔心經濟增速放緩時的全球貿易摩擦格局持續，會影響原油需求，繼而壓低油價。