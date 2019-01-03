過半製造業11月景氣亮藍燈 信號值創8個月新低

台灣經濟研究院今 (3) 日公布 11 月製造業景氣信號值減少 1.23 分至 10.79 分，為 8 個月新低水準，燈號連續亮出第 6 顆黃藍燈，且亮藍燈的產業比重超過 50%，較上月大增 28 個百分點，台經院指出，由於製造業信號值僅跨過黃藍燈門檻值的下限，待實際值公布，修正後不排除亮藍燈。

台經院指出，受到半導體進入庫存調整階段、智慧型手機銷售未如預期、原油價格大幅下跌，加上美中貿易爭端未解等因素影響，使廠商備貨需求保守，拖累 11 月出口與外銷訂單由紅翻黑，影響需求面、原物料投入面和售價面指標表現。

就景氣信號各主要組成項目觀察，僅 1 項上升，4 項減少，其中以需求面減少 0.65 分最多，其次為原物料投入面減少 0.43 分，而售價面和經營環境面則分別減少 0.27 分、0.07 分，成本面則增加 0.19 分。

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重由 22.86% 一口氣增加至 51.46%，黃藍燈由 47.36% 降至 37.30%，綠燈由 28.14% 減少至 11.25%，本月無黃紅燈和紅燈。

可觀察到 11 月各大產業多亮黃藍燈甚至藍燈，最好狀況是亮持平綠燈，包括家具業、石油及煤製品、工業專業機械和育樂用品等。