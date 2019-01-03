台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月3日

股匯市昨（2）日 2019 年開市首日出師不利，上演「股匯雙殺」戲碼，加權指數終場大跌 173 點、收 9,554 點，失守 9,600 點關卡；匯市也因外資大舉匯出近 5 億美元，新台幣終場貶值 6.1 分，收 30.794 元，終止連兩升。股匯同步走弱，除讓市場大感意外，也讓今年台股紅包行情變數大增。

中共中央總書記習近平昨（2）日在「告台灣同胞書」發表 40 週年紀念會發表談話，提出新時代下新的對台工作方針。習近平指出，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場；以及兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，從全方面推進兩岸的經貿融合。

蘋果主力代工廠鴻海（2317）上周傳出將赴印度生產新款高階 iPhone，連緯創（3231）也高分貝在印度擴大投資，沒想到背後力挺的竟是蘋果？據印度媒體 The Economic Times 昨（2）日直指蘋果已經與印度政府展開協商，盼能爭取更多的產品製造出口優惠，此舉是否就是在為蘋果供應鏈赴印度擴大投資先行佈椿？過程頗耐人尋味。



經濟日報

股匯雙殺 紅包行情生變

歐亞製造業 擴張力道減弱

去年車市銷售 終結連二升

工商時報

習近平: 打造兩岸共同市場

開紅盤 全球股市踢到鐵板

蘋果暗助鴻海 印度設廠

聯合報

離岸風電躉購費率 5.8 元確定沒了

洗錢防制 5 措施解民怨

純網銀國家隊 花旗擬入股

蘋果日報

全球製造業景氣走疲 股市軟腳

近 5 年最大改裝 桃園店搶親子財

外溢保單過 6 關 隔年保費打 5 折

中國時報

去年無薪假 3521 人 3 年新高

國產車不爭氣 失守 55％防線

台苯控吳怡青 假退出真倒戈

自由時報

分享經濟紅利 擬發低薪者一次紅包

過剩產能待消化 半導體上半年很淡

中國鋼鐵怪獸 打垮一票美國同業



