元晶轉型太陽能模組奏效 12月營收3.72億元 攀半年新高

元晶 (6443) 由太陽能電池外銷轉以國內模組內銷為主，效應自去年第四季浮現，12 月營收 3.72 億元，創下半年新高，月增率 17.23%，年減率 17.36%，第四季營收 10 億元，季增率 7 成。中國公布 531 新政縮減太陽能電站補助，全球太陽光電產業鏈價格急速下跌，台灣太陽能產業因缺乏下游模組製造以及終端出海口，整體營收下滑，面臨虧損窘境；第三季起，元晶一方面選擇性接單以減少虧損，另一方面積極進行策略轉型，配合位於屏東的台灣最大模組廠產能到位，專攻國內高效太陽能模組市場，並推出可抗鹽害、耐高溫、適合高濕環境等針對國內需求的神盾系列模組，成效逐步顯現。



由電池轉型模組生產，模組營收比重由去年初模組營收比重 24%，攀到第四季 9 成，單季營收明顯成長，意味元晶轉型策略奏效。



展望今年國內太陽能市場，元晶表示，去年得標的大型地面太陽能電站已開始施工安裝，未來國內安裝量可望續創新高，每年總安裝量將突破 1GW 以上，同時因大型地面電站安裝量的增加，國內模組市場大者恆大，對於全年訂單的掌握度樂觀看待。