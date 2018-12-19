國泰金：2019景氣下行？第九局決勝才剛要開始

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽資深副總經理王怡聰出席「2019 全球大趨勢論壇」，對於《經濟學人》表示，2019 景氣即將下滑，但王怡聰認為，若以棒球賽比喻，景氣尚無立即進入衰退風險，有三個理由可續抱審慎樂觀，景氣在經歷了充滿考驗的第八局後，決勝負的第九局才剛要開始。

王怡聰連續第三年與國際權威媒體《經濟學人》EIU 亞太區總編輯郭達文 (Charles Goddard) 同台解讀全球大趨勢，王怡聰表示，2018 年對金融市場而言是艱困的一年，聯準會一手升息，使企業資金成本拉升, 並驅動美元走強，造成新興債務風險攀升；另一手縮表，導致資金流動性減少，使新興國家面臨資金外逃風險。中美貿易衝突前景未明，使得整體市場不確定性陡增，從年初迄今，各類金融資產報酬均呈現負數。

不過，展望 2019 年，王怡聰認為，儘管企業與主權國家債務偏高等結構問題仍然存在，中美貿易等政治事件，頻頻干擾市場的現象亦難消除，但仍有三個理由，對未來持續抱持審慎樂觀。

王怡聰表示，一是、美國失業率仍是近 50 年來最低，在消費支出仍然健康下，自發性成長動力未歇；二是、美元升勢若趨緩，將有助紓解新興市場壓力。央行雖續撤除流動性，但已度過了「油門轉剎車」的轉換期，後續穩定漸進且可預期的撤出，對市場的衝擊將降低；三是、貿易戰的不確定性已讓企業暫停資本支出、降低存貨水位；金融市場也已多採防禦立場而保守持倉，沒有過度擴張與大幅舉債下，其實已為迎接下一階段景氣回溫做了最佳準備。

貿易戰迫使全球生產供應鏈重新調整

王怡聰表示，此外，美元與人民幣將是全球經濟與資本市場的重要指標，當美元升勢趨緩，有助新興市場的資金外流與償債壓力降低；而人民幣走勢更是貿易戰的觀察重點，中美貿易關係若不再惡化，人民幣貶值空間有限。

不過短中期而言，王怡聰表示，中美貿易戰已導致全球供應鏈重組，企業主不願意在不確定的未來貿然投資，甚至壓低存貨，導致 2018 下半年景氣開始下行。然而隨著美國經濟成長力道開始趨緩，G20 宣告關稅停戰，是否代表雙方願意放下身段談判？

王怡聰認為，所有人都還在觀望中，在變好之前，可能得先變得更壞，才能促使政府推出相應政策穩定時局，並使中美兩國在經濟下行的壓力下達成協議。整體來說，若以棒球賽作比喻，景氣尚無立即進入衰退風險，景氣在經歷了充滿考驗的第八局後，決勝負的第九局才剛要開始。