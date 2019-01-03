美國政府關門有望終結？川普召集國會領袖周五商談

關門第 12 天，因為一堵牆而停擺的美國聯邦政府終於有了重啟的希望。

美東時間 2 日周三下午，川普在白宮會見參眾兩院的兩黨領袖，本周四將擔任眾議院議長的民主黨眾院領袖 Nancy Pelosi 和參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 均出席。這是自 2018 年 12 月 22 日美國聯邦政府部分關門以來他們的首次會面。

會面後，眾議院共和黨領導人 McCarthy 稱，川普要求國會山領導層 1 月 4 日周五重返白宮討論政府融資和邊境安全，旨在結束政府關門。他相信，川普希望找到化解政府關門危機的方法。Pelosi 則是重申，周四民主黨將提出旨在結束關門的議案。

華爾街見聞此前提及，為結束政府關門，民主黨提出了本質上等同於參議院共和黨人意見的一攬子新議案，其中國土安全部的支出議案可讓該部門運轉到 2 月 9 日，但剔除了邊境牆費用，另六項支出議案可維持其他部門運轉到 9 月。本周四民主黨開始控制眾院當天，眾院將就此議案投票。

本周三午後，川普在白宮表示，可能會讓聯邦政府「長期性」停擺，也可能會迅速結束政府關門狀態。

稍早彭博報導稱，川普在周三內閣會議上表示，2019 年將是很好的一年，但可能「有爭議、是艱巨的」一年。他會與民主黨人合作，但同時他指責民主黨人，認為應該採取更多行動避免非法移民流入美國。他重申美國需要南部的邊境牆。

據路透最新報導，川普稱，在本周三與議員會面時，美國安全事務官員將提出修建邊境牆的請求，他對研究讓「夢想者」獲得合法地位的方式持開放態度。夢想者是指孩童時期被父母帶入美國的無證移民。因川普 2017 年廢止「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA），這些移民失去合法地位，此後川普一直要求國會給予 DACA 受惠者同等保障。

此前彭博社稱，川普邀請國會領袖周三赴白宮開會的議題正是邊境牆問題。報導還稱，川普表示他希望「達成協議」來結束政府關門。川普於當地時間本周二發的一條推文也已經給 Nancy Pelosi 拋出了橄欖枝：

邊境安全和牆之類的事情，以及政府關門，並非 Nancy Pelosi 開啟她發言人任期之初所想要的東西。我們來試着做個協議怎樣？

但路透消息稱，川普邀請國會領導人出席的是一場有關邊境安全事務的簡要說明會，並非磋商。白宮方面沒有立即回應有關說明會細節的置評請求。路透認為，沒有跡象顯示會拿出可行的計劃結束政府關門，川普也不會在邊境牆費用上讓步。

華爾街見聞此前提到，川普一直視建立邊境牆為關鍵政績，邊境牆事關移民問題，而移民問題對他 2020 年能否連任總統至關重要。邊境牆已經成了川普最近與國會爭議中寸步不讓的唯一議題。

進入 2019 年，川普的絕大部分推文都三句不離邊境牆，一直敦促民主黨正視這個問題，準確地說，是施壓他們贊同他的想法。他把民主黨反對他邊境牆預算方案的行為描述為不負責任，稱這等同於開放邊境。

2018 年 12 月、政府部門經費告罄前，眾議院本已通過了一份預算案，其中包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用。但民主黨認為邊境牆浪費且無效，因而強烈反對。隨後，美國政府因預算資金到期、未能有及時的後續補充而關門至今。

上周三川普表示，對造成聯邦政府部分停擺的邊境牆撥款不會妥協。當被問到願意等待多久來實現撥款願望時，川普表示：「隨便多久」。分析認為，川普準備好「不惜一切代價」也要得到邊境牆撥款。

12 月 31 日新年前夜播出的採訪中，川普說：「我們必須有邊境安全，一道牆是邊境安全的一部分」。他還說，雖然因為關門導致很多政府部門工作人員沒有拿到工資，但他不會在和參眾兩院民主黨領袖的對峙中「認輸」。

PredictIt 所做的民意調查顯示，川普被彈劾的機率首次觸及 50%。