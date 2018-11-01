元晶轉型內銷模組 10月營收3.18億元 月增率近9成

中國 531 新能源政策，把太陽能產業打落到谷底，元晶 (6443) 積極調整經營策略，從太陽能電池外銷轉型為模組內銷，調整成效反映在 10 月營收表現上，單月營收 3.18 億元，月增率 87.63%，年減率 54.61%，且獲利較穩定之國內銷售，占營收比例已達 9 成以上。中國今年 5 月底公告能源新政策，大幅下調光伏電站標竿電價和補貼標準，並對各類太陽能電站建設，進行規模限制，此項措施，導致中國內需市場急凍，中國廠商全球倒貨，導致全球太陽光電製造鏈價格自 6 月以來，下跌約 4 成。



因應外在環境變化，元晶自 6 月起導入各項措施，一方面加速產品銷售策略轉型，專攻較有合理利潤的國內太陽能模組市場，並與大型電站開發商合作，建立策略夥伴關係，擴大下游出海口布局；另一方面，在產品規畫上，針對台灣地理環境特殊需求，開發一系列可抗鹽害、耐高溫、適合高濕環境需求的模組，並命名為神盾系列產品。



元晶 550MW 屏東大模組廠自 5 月起量產，模組產出逐月快速提升，自第四季起，除了以往的客戶群之外，國內大型地面電站訂單也已開始出貨；模組占營收比例自年初的 14% 提高至 10 月的 85%，台灣大型電站將邁入大量建設安裝期，元晶對於大型地面電站客戶的訂單掌握度高，估計後續營收可望繼續成長，加速填補外銷電池的缺口。

