【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：美國貿易代表萊特希澤表示，他希望阻止川普輕易接受中國所開出的口頭承諾，同時中國製造業指數跌破 50 大關，使得經濟減緩風險再度升溫，道瓊指數受到衝擊盤中一度大跌超過 300 點，不過油價上漲推升能源類股，加上臉書及亞馬遜領漲科技類股，收盤美股翻轉盤中跌幅為上漲；不過蘋果盤後因中國需求放緩，下調第一季財測，股價於盤後重挫 8%，拖累道瓊期貨下跌超過 300 點。

台股觀點：中國公佈財新製造業指數跌破 50 榮枯線大關，創下 19 個月以來新低，導致台股跟隨陸股呈現下跌，加上外資大砍 iPhone 出貨量 29%，導致蘋概股中的台積電及大立光再度下跌，金融類股也受到聯準會內部傳出將可能重新檢討升息政策，使得金融類股表現疲弱影響，終場台股下跌 1.78%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超逾 300 億，籌碼面持續偏空；蘋果下調財測將持續對台灣供應鏈造衝擊，預期蘋概股將面臨較大壓力，進而影響電子族群表現，加上中國經濟衰退風險升溫，同時市場還有美中貿易協商、美國政府預算以及英國脫歐的不確定因素，在外圍市場條件不佳下，預計盤勢將較為波動。

關注焦點：1) 美中貿易談判 2)１月台積電及大立光等法說登場 3)1/8 CES 展。

