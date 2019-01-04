【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：蘋果下修 2019 財年第一季財測，由於下修幅度大於市場預期，衝擊股價崩跌 10%，也拖累依賴科技需求的半導體類股同步重挫，晚間美國公布最新 ISM 製造業經理人指數，雖然依舊處於擴張線之上，不過製造業活動放緩速度明顯大於市場預期，也衝擊如波音及開拓重工等股價下跌，收盤道瓊指數再度大跌超過 600 點，費辦指數更重挫近 6%。

台股觀點：蘋果下修第一季度財測影響，導致台灣蘋概股中的可成、台郡同步重跌，權值股中的台積電及鴻海也同步下跌超過 1%，雖然上証指數開盤後一度急拉，帶動加權指數一度回到平盤之上，不過對經濟成長放緩的壓力限制反彈空間，終場台股下跌 0.65%；蘋果下調財測將持續對台灣供應鏈造衝擊，預期蘋概股仍將面臨較大壓力，加上中國經濟衰退風險升溫，同時市場還有美中貿易協商、美國政府預算以及英國脫歐的不確定因素，預計盤勢將較為波動；美國 ADP 就業數據表現意外亮眼，可關注今晚美國非農就業報告是否持續強勁，同時在美國製造業活動大幅放緩之下，也須關注 FED 主席鮑威爾今晚發表談話，是否態度會轉向趨於鴿派。

關注焦點：1) 今晚美國非農就業報告 2) 今晚 FED 主席鮑威爾發表談話 3) 美中貿易談判。

