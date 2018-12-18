現代汽車推中型電動車 目標擊垮GM Bolt？

南韓車廠現代汽車 (005380-KR) 預計 2019 年現 1 月份於美國加州販售電動汽車 Kona，而目前價格定在 37495 美元。現代預計，2020 年前將推出一款較小型休旅車 SUV 和一款大型 SUV。

根據 IHS Automotive 的數據顯示，小型 SUV 是全球表現最好的轎車，在 2010-2016 年，平均每年成長率達 46%。而現代於 6 月份就在南韓推出了 Kona，並在 8 月份於歐洲上市，最後明年 1 月份在美國推出該小型 SUV，目標是明年全球銷售逾 20 萬輛 Kona。

現代汽車股價盤中趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，2019 年的 Kona 電動汽車在很多方面都較優於 GM (GM-US) 的雪佛蘭 Bolt EV。Kona 擁有 EPA 級，距離 64-kwh 千瓦時的電池組，給予約 258 英里的行車距離。另一方面，2019 年 Bolt EV 的額定距離值為 238 英里，電池達 60-kwh 千瓦時。兩者採用的電池為 LG 化學電池。

在輪胎直徑，Kona 的軸距為 102.4 英寸，總長度為 164.0 英寸，兩者都與 Bolt EV 相同，但整體略低一些，而內部感覺更寬敞，尤其是背部，增加了空間和貨物的可用性。

此外，Bolt EV 沒有標配直流快速充電，但 Kona 有。其硬體可以接受 CCS Combo DC 快速充電，最高可達 70 KW 千瓦。即使配備可選的直流快速充電器，Bolt EV 也限制在 50 KW 千瓦。

Kona 將分為 3 個級別配備，SEL、Limited、和 Ultimate。基本款 SEL，也就是上述的入門價格，帶有加熱前排座椅、Apple CarPlay、和 Android Auto 連接，以及一系列強大的主動安全功能 (前方碰撞警告、盲點警告、駕駛員注意警告)。現代尚未確定其餘產品的價格。

南韓的電動車競爭激烈，傳 KIA 的 Niro EV 將於 2019 年上市，及其 2020 款的 Soul EV 等。