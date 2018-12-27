〈區塊鏈大應用〉不敵加密貨幣寒冬 日本GMO宣布退出挖礦機事業

日本 IT 巨頭 GMO 日前宣布，在經歷了一年的熊市損失後，該公司將放棄製造和銷售加密貨幣礦機。

該公司表示，有鑑於目前「競爭日益激烈」的商業環境和低迷的加密貨幣市場，公司將「不再開發、製造和銷售採礦機器」。

經過計算，GMO 損失高達 355 億日圓 (3.216 億美元)，其中也包括資產減值的損失和應收帳款轉移損失，分別為 1.042 億美元和 2.174 億美元。

該公司在聲明中表示:「考慮到當前商業環境的變化，公司預估將難以收回挖礦機相關業務資產的賬面金額，因此我們已決定接受這筆龐大虧損。」

GMO 於 2017 年 9 月首次推出加密貨幣挖礦業務，並於去年年底在北歐建立了挖礦據點。然而，在 GMO 正式推出配備 7 奈米挖礦晶片的 B3 礦機之後幾個月，便決定退出挖礦市場。

不過，該公司偶表示，儘管目前處境艱難，公司仍將繼續運營自家挖礦據點，並計劃將這個挖礦中心遷至一個資源「更乾淨、更便宜」的新地點。

「我們目前仍在運營挖礦機，在確認資產減值損失後，折舊成本幾乎為零。因此，如果我們能夠確保營收超過電力成本，我們將繼續開展挖礦業務，」該公司在投資者會議上表示。但是，沒有透露新計劃的全部細節，以及這是否有助於提高盈利能力。

GMO 在 2018 年第三季的加密挖礦業務虧損 6.4 億日元 (約 560 萬美元)，較第二季的 3.6 億日元 (約 320 萬美元) 還高。GMO 當時表示，業績不佳是由於外部環境惡化和折舊成本上升所致。