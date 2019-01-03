美股盤中─全球經濟數據不佳 道瓊一度大跌近400點

週三，2019 年第一個交易日，美國股市下跌，道瓊一度大跌近 400 點。全球經濟數據令人失望，貿易擔憂持續，壓抑了投資人的風險胃口。

台北時間 00:27

道瓊工業平均指數下跌 26.37 點或 0.11% 至 23301.09。

Nasdaq 指數上漲 9.40 點或 0.14% 至 6644.67。

S&P 500 指數下跌 4.12 點或 0.16% 至 2502.73。

一家私人公司調查結果顯示，全球第二大經濟體的製造業於 19 個月來，首度下降，股市因而下跌。

中國 12 月採購經理指數下降至 49.7，11 月為 50.2。

此外，歐元區製造業採購經理指數仍處於 2016 年 2 月以來最低水準。該數據亦顯示，企業對未來信心降到了六年新低點。在美國，12 月製造業採購經理指數下降至 15 個月低點。

分析師說，這是全球經濟下滑的訊號，讓投資人感到擔心。僅僅在八個月前，全球經濟同步成長，現在完全變了調。

紐約時報報導，美國貿易代表 Lighthizer 告訴友人及同事說，他要阻止川普總統接受中國在貿易方面的空洞承諾。該談話亦使得美國股市下跌。該報導並說，Lighthizer 警告川普，進一步加徵關稅，可能有其必要，才能讓中國做出有意義的退讓。中美兩國目前正在進行貿易協商。

週一，華爾街結束了 2018 年的交易，三大主要指數均創下自金融危機以來，最差的年度表現。

儘管週一上漲，S&P 500 與道瓊工業平均指數於 2018 年分別下跌 6.2% 與 5.6%。該二指數並雙雙創下自 2008 年以來最大年度跌幅。

S&P 500 與 Nasdaq 均創下自 2008 年底以來，最差的單季表現，道瓊則創下自 2009 年以來最差單季表現。12 月，三大主要指數均下跌至少 8.7%。

分析師說，去年股市表現令人失望，但傳統上，負報酬率不會延續到下一年。S&P 500 已自 2350 點支撑水準反彈。

該分析師並說，儘管基本面讓人擔憂，但不相信目前的經濟會為股市帶來跌勢氣氛。技術面而言，預期中期底部已出現，建議投資人重新進場。