全球「有錢人」分布版圖：不到1%的人口掌握46%的財富

近幾十年來，世界極端貧困人口大幅減少，數百萬人加入了日益壯大的中產階級行列。

雖然這些經濟轉變是積極的，但 Visual capitalist 網站的數據顯示，更讓人在意的一點是，處於金字塔頂端的人積累了大量財富。

頂級財富圖譜

當今世界，只有不到 1% 的人口擁有 100 萬美元以上的財富，而這個精英團隊同時控制着全世界 46% 的財富，價值約 129 兆美元。

另一方面，世界上 70% 的人口收入都低於 10 萬美元，他們所擁有的錢也僅占世界財富的 2.7%。

雖然說「富人越來越富」，但好消息是，這些年來的貧困人口比例一直在下降。

有錢的大都市

其實，全球大部分資金不僅是集中在一小部分人的口袋中，而且還傾向於一些全球著名大都市。

雖然瑞士信貸（Credit Suisse）的數據顯示，來自新興市場的超富裕人口比例已從 2000 年的 6% 增長至 22%。其中，僅中國超富裕人口就增長了超過 1.6 萬人。而這部分人主要是通過新興經濟體的發展獲得財富。

但世界上最富有的人在地理上仍然非常集中。

目前，70% 的超富裕人口，也就是那些投資資產達 3000 萬美元或以上的人，主要還是居住在全球十大城市，包括香港、華盛頓、東京、倫敦、巴黎等。

按大陸劃分的全球財富

從下圖可以看出，全球財富主要積累集中在歐洲和北美，並且這種趨勢非常明顯。

但也有一件事是需要注意的，世界正在快速變化，全球財富布局在 20 年後肯定會與現在有所不同。