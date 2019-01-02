2019開門黑 美股盤前道瓊期指跌逾350點

新年行情失靈，今 (2) 日亞股、歐股皆走弱；美股盤前，三大指數期貨下挫，道瓊期指跌逾 350 點。

台北時間週三下午 5 點 39 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 351 點 (1.51%)，標普 500 期指下跌 38.75 點 (1.55%)，那斯達克期指下跌 143.25 點 (2.26%)。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

今日稍早，財新發布中國 12 月財新製造業 PMI(採購經理人指數)，數值為 49.7，跌破榮枯線 (50)，為 19 個月來首見。

由財新數據可得知，中國 12 月 PMI 指數為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)，主因在於，美中貿易戰影響出口表現，內需市場也有減弱跡象；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

受上述消息影響，亞股走軟，上證綜指下跌 1.15%，深證成指下跌 1.25%；南韓 Kospi 指數下跌 1.52%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收跌 173.27 點，至 9554.14 點。

歐股方面，截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.11 %，德國 DAX 指數下跌 0.81%，法國 CAC 指數下跌 1.93%，英國 FTSE 指數下跌 1.14%。

2018 年最後一個交易日，美股收高，但就全年表現來看，三大指數皆創金融危機以來最大跌幅。

本月美中雙方將舉行貿易磋商，美國總統川普上週六稱，他和中國國家主席習近平通了電話，在貿易協商一事上，取得重大進展。

川普指出，他和習近平相談甚歡，若兩國能達成貿易協議，將是一項涵蓋層面極廣的全面性協議。

美國政府局部關門僵局未解，川普邀請國會兩黨領袖，赴白宮聽取簡報，並強調他希望能敲定協議。