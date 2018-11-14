板卡廠Q3逆流 技嘉本業意外轉虧 微星、華擎電競撐大局 相對優異

板卡廠上季財報出爐，技嘉 (2376) 本業意外虧損，單季 EPS 僅 0.23 元；映泰 (2399) 與撼訊 (6150) 每股分別大虧 1.19 元與 1.34 元，麗臺 (2465) 每股虧損 0.48 元。不過，以電競為主的業者相對有撐，一線大廠微星 (2377) 單季 EPS 1.79 元居冠，華擎 (3515) 也有 1.19 元的水準，顯卡業者承啟 (2425) 有母公司七彩虹支持，雖較前兩季下滑，但單季 EPS 仍有 0.54 元；至於青雲 (5386) 則有技嘉伺服器的奧援，單季 EPS 達 0.85 元。



板卡廠傳統最旺季的第三季度，今年卻因上半年挖礦效應墊高基期，第三季挖礦潮瞬間消失，讓挖礦占比高的業者營運陷入苦戰。此外，輝達 (nVIDIA)RTX 電競新顯卡與英特爾第九代處理器均延遲上市，且 RTX 顯卡初期推出 2080/2080 Ti 機種定價過高，不利換機，也讓以電競為主的業者處於新舊產品交替期，青黃不接，壓抑第三季板卡的銷售熱度。



此外，美中貿易戰的開打，板卡被列入第二波 2 千億美元關稅清單中，9 月下旬 10% 關稅開徵，元月將提高到 25%，廠商忙因應，墊高成本。至於英特爾處理器缺貨更是雪上加霜。



因此，上季財報出爐，上半年挖礦占比高的業者最慘，首季最風光的撼訊每股虧 1.34 元，累計前三季 EPS 剩 8.13 元；映泰單季每股虧 1.19 元，累計前三季轉虧 0.67 元；麗臺雖有中國商用顯卡大單支持業績，但單季每股仍虧 0.48 元，累計前三季每股虧 0.96 元。



較跌破市場眼鏡的是技嘉，上季本業意外小虧 0.72 億元，單季 EPS 則剩下 0.23 元，累計前三季營業利益為 23.44 億元，年增 41%，稅後盈餘 24.28 億元，年增 25%，EPS 為 3.82 元。



而電競占比高的業者，仍以一線大廠微星最具支撐力，該公司雖在上述因素下毛利率與營益率下滑，本業獲利仍有 14.73 億元，表現不差，稅後盈餘則超過 15 億元，EPS 1.79 元，累計前三季營業利益突破 60 億元，年增率 46.8%，稅後則為 53.62 億元，EPS 6.35 元。



華擎在主板穩健，伺服器順利轉盈，單季 EPS 1.19 元，在族群中居次，累計前三季 EPS 達 4.1 元，同比也大增 35%；承啟第三季 EPS 為 0.54 元，雖低於前兩季度，但較同期大增 5 倍，前三季累計 EPS 2.19 元；青雲在伺服器記憶體大單的加持下，單季 EPS 0.85 元，優於預期，前三季 EPS 2.37 元。