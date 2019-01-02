【運達投顧】美股四大指數收高，台股行情路況短線「往下」



美股: 週一 (31 日) 受到美中貿易樂觀影響，美股四大指數收高，美股道瓊指數上漲 265.06 點

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/31 該殖利率收在 2.59%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 2019 年 1 月 8 日 - 1 月 11 日 CES 電子消費展。根據聯準會在今年 9 月的經濟估測，2018~2021 年美國實質 GDP 成長率將逐步走低，且失業率再降空間有限。

(四) 比特幣收盤 3870 美元。

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※運達投顧 高維緒分析師

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