迎接跨年連假 統一超全台上百間門市備戰 業績有望年增一成

距離跨年只剩五天！今年適逢四天連假，加上氣象局預估北台灣天氣濕冷，中南部地區可能影響較小。統一超 (2912)7-ELEVEN 預估，跨年人潮將轉移至中南部，車潮及人潮可能將提前於週五晚上開始湧現。包含台北信義區、內湖美麗華、台中劍湖山世界、南投清境農場、阿里山與台東太麻里，及「韓」流效應的高雄夢時代等，周邊動線共超過上百間門市全面備戰。統一超表示，受惠「韓流」發威，高雄夢時代跨年、愛河及義大世界煙火秀人潮可望衝破百萬人次，周邊門市動員情況堪稱歷年之最。看準商機，7-ELEVEN 針對夢時代及愛河周遭動線約 8 間門市全面備戰，31 日下午開始，在夢時代周邊設立行動門市，調度超過 40 台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機，還有 CITY CAFE 咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾無須進店、隨買隨走。



此外，也針對圍巾、手套等保暖商品設置專區讓民眾採買，夢時代周邊門市來客可望較平日成長 5 成以上；物流方面，也因應交通管制時間提前 2 小時送貨，直接出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間上萬人潮供貨量。



而位在台北跨年蛋黃區、每年人潮最劇的台北信義區，今年 101 推出史上最長 360 秒煙火動畫秀，預估將吸引更多人潮湧進。因此 7-ELEVEN 針對信義區周邊超過 40 家門市，重新調整動線與休閒零食、啤酒、滷味、杯裝咖啡及保暖禦寒相關便利用品 (如口罩、雨具) 等較平日增加 6-7 倍的備貨量，人力也增加 5 倍以上，共動員超過上百位夥伴到現場支援。



7-ELEVEN 表示，根據過往銷售觀察，跨年銷售冠軍是最能提神的 CITY CAFE，其次為速食、冷凍品、麵包與便利用品 (如暖暖包、口罩)，更於即日起至 1 月 8 日推出 CITY CAFE 優惠活動，預估帶動銷量較去年同期成長 1 成。而門市動線、商品陳列也因應跨年特別做調整，像是使用紅龍分流、尖峰時段規劃專人引導人潮動線，以及零食、飲料、糖果整箱的落地陳列，方便民眾拿取及省下門市人員一直補貨的作業時間。



此外，跨年四天連假帶動民眾出遊意願高，中南部成為民眾踏青、露營首選。7-ELEVEN 表示，位於清境商圈內的 7-ELEVEN 清境、小瑞士及城堡門市，因應高海拔低溫氣候，針對食飲類與用品類備貨量增加 2-3 倍，如關東煮、泡麵、熱罐、暖暖包、發熱衣、圍巾、手套… 等，預估今年將吸引超過上萬人次湧入清境商圈，較去年同期再成長 1 成。