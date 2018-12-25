統一超最新店型「Big7」登場 整合六大服務升級消費體驗

統一超 (2912)7-ELEVEN 今日發表全新店型「Big7」，首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、超商獨創「糖果屋」，並加入「博客來」選書複合專區，為第一家與 7-ELEVEN 複合的實體書店，再加上美妝「K•Seren」及麵包「烘焙概念」，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內，是目前業界複合種類最多、商品規劃精緻度最高的全新店型。統一超提到，「Big7」為 7-ELEVEN 從生活提案為思考的新營運模式，成為消費者在住家、辦公室、咖啡廳與網路世界以外，最便利、可近的「第五消費空間」。「Big7」是將位於台大公館商圈的博源門市重新改裝，營業面積約 130 坪，門市周圍有 outlet、電影院、台大校園，以及自來水公園等，更佇立於捷運公館站的交通樞紐帶，結合社區、文教、購物、休憩等多重元素複合型商圈。



7-ELEVEN 表示，從年初的科技店型 X-STORE，年中時開出美妝、健身、烘焙等 1+1 型態的複合店，緊接著更將烤雞、烘焙、健身 3 合 1 的複合店型搬到南台灣，都是依據商圈特性、消費者日常需求設計的生活提案複合店，將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級。



其中， 7-ELEVEN 耗時一年多，打造全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，咖啡品項數多達 22 種，分為「義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品」四大結構，價格帶在 60 元 - 130 元。



「Big7」也為第一家與 7-ELEVEN 複合的實體書店，書區內所有的書籍來自博客來的專業選書，緊鄰咖啡及烘焙專區，同時更結合 32 席座位，是超商業界首次規劃完整閱讀氛圍的書香空間。



統一超指出，與咖啡香、書香連成一氣的則是結合集團烘焙 know-how 打造烘焙複合店，目前全台已導入 6 間，皆成功帶動單店相關麵包業績較開幕前成長 1-2 成。



此外，「Big7」的 K•Seren 是今年開出的第 3 家美妝複合店，品項數高達 2,000 種，考量「Big7」多元的商圈屬性，許多住宿、遊客等臨時性需求多，推出全新的「洗沐專區」，提供出差旅行的民眾有多達近 30 種洗沐商品選擇，補足 7-ELEVEN 門市中既有的商品結構及品項。



統一超提到，K•Seren 美妝複合店今年已陸續開出兩家門市，皆位於商圈屬性多元的地點，成功帶動門市日用品結構的業績較去年倍數成長，購買主客層除了上班族的小資女，還跨足高中以及大學的女性學生，更發現吸引許多觀光客前來遊逛及選購，其中以日系及歐美系的彩妝類商品最為熱賣。