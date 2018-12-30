貿易戰讓步？中國態度髮夾彎 改口「中國製造2025」非政策

中美貿易戰出現讓步跡象？中國外交部發言人陸慷首度表示，「中國製造 2025」只是「規劃指南」，並非既定政策。此發言顯示中國在貿易戰承受美方巨大壓力，逼使官方必須調整口徑。

陸慷日前接受日本 NHK 專訪，被問及貿易戰中，美方最關心「「中國製造 2025」政策，是否會修改此政策，以向美釋出善意？陸慷對此先糾正主持人的說法，稱「中國製造 2025」只是「規劃指南」而非正式政策。



他進一步表示，外界的報導一開始有偏差。世界上其他國家，包括日本與德國，都會對自己某一產業領域有發展規劃，中國的類似設想沒有太大區別。但若要形成政策，需要經過充分論證。

陸慷說，中國會根據自身發展與國際形勢的變化，不斷對未來發展規畫做出符合實際的改進。他宣稱，這是很正常的事情，是否要結合中美、中日的談判情況做修改，則不一定有「必然聯繫」。

「中國製造 2025」政策方案是在三年多前公布，被視為中國版的工業 4.0 國家戰略；推出以來被媒體廣泛報導，成為大陸未來工業與科技領域的最高戰略和指導方針。陸慷的表態，是中國官方首度公開否認「中國製造 2025」為一既定政策，立刻引起高度關注

如今「中國製造 2025」政策出現髮夾彎，應與中美貿易戰有直接關聯，尤其美國貿易談判代表團明年一月就要赴北京談判，陸慷先行表態，也有表達善意的味道。