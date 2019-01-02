《告台灣同胞書》：習近平再提92共識 點5大對台政策重點

週三 (2 日) 中國國家主席習近平於《告台灣同胞書》發表 40 週年紀念會演講談話，提出五大對台政策重點，並再次強調「一國二制」、不給台獨活動留下任何空間等宣言。

中國國家主席習近平週三 (2 日) 表示，嚴重反對台獨的分裂活動，一個中國原則是公認的國際關係原則，習近平再次強調和平統一、中國人不打中國人，並絕對反對「台獨」分裂活動。

習近平在週三 (2 日) 的《告台灣同胞書》發表 40 週年紀念會上，提出以下對台五大政策重點：

1. 實現和平統一目標：

攜手推動民族復興，實現和平統一目標。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。中國夢是兩岸同胞共同的夢，民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。

2. 一國二制下的統一方案：

探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。

制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

我們鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

3. 堅持一個中國原則：

儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

中國人不打中國人。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

4. 深化兩岸發展：

中國人要幫中國人。我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。

我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

5. 增進兩岸和平統一認同：

實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。人之相交，貴在知心。不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，推動其實現創造性轉化、創新性發展。兩岸同胞要交流互鑑、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。

國家的希望、民族的未來在青年。兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。