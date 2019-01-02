兆豐迎春拚財管  首檔投資型保單開賣

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行 2019 年迎春就強打財富管理，宣布即日起至 1 月 30 日止，限時開賣與法國巴黎人壽合作募集連結宏利投信「宏利六年到期新興市場債券基金」的投資型保單，為壽險、年金雙主軸專案，並且提供多元幣別計價標的及保險平台，提供客戶多元選擇。

此次兆豐銀行與法國巴黎人壽攜手合作募集由宏利投信操盤的目標到期債券基金投資型保單，所連結的目標到期債券基金，除了有確定到期時間與穩定債息，及較低的進入門檻外，只要債券無違約前提下，投資不需預測進出場時點，持有至到期日即按市場價格返還投資現值，在專業管理下，具減緩利率風險及分散市場波動風險效益，適合偏好享有債息及不願承受股市波動的投資人。

基金標的商品特色主要讓投資人退休規劃好「EASY」：E 代表 Emerging Markets：投資範圍以新興市場債券為主、A 代表 Bond Allocation：債券資產配置策略、S 代表目標年限為 6 年、Yield 代表收益：指穩定配息。

本檔「豐利一路發」投資型保單具備「1 安 2 穩 3 choices 優勢」：1 安指由隸屬加拿大金融保險集團宏利投信專業投資團隊之安心操作策略，2 穩指穩定配息率及相對穩定之市場波動度，3 choices 指 (1) 壽險及年金平台選擇、(2)五種投資幣別：美金、台幣、人民幣、澳幣、南非幣的選擇、(3)到期領回或轉換其他共同基金標的之三種彈性選擇。

整體來說，只要投資人不提前贖回，且基金持有的債券無違約，當基金到期時，就會返還投資人債券面額以及債券利息，可說是進可攻、退可守。