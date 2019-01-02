美三大指數要遺忘的一年：高盛、IBM、油價、阿根廷慘兮兮

2018 年全年，道瓊指數 Dow Jones 下跌 5.6%，S&P 500 指數下跌 6.2%，而納斯達克 Nasdaq 指數下跌 3.9%，是自 2008 年以來三大指數表現最差的一年。

小額 Russell 2000 下跌 13%，而芝加哥期權交易所 CBOE 波動率指數 VIX 成長 132% 至 25.42，給予了投資人更多的不安。

另外，在區塊上，S&P 500 的消費必需品下跌 11.2%、公用事業漲 0.5%、財務股跌 14.7%、通訊服務跌 16.4%、醫療保健漲 4.7%、工業跌 15%、IT 跌 1.6%、材料跌 16.4%、能源跌 20.5%、非必需消費品跌 0.5%、房地產跌 5.6%。這也顯示了只有共用事業及醫療保健微漲的情形。

在個股方面，醫藥廠默沙東 Merck (MRK-US) 引領漲幅 35.8%、微軟 Microsoft (MSFT-US) 漲 18.7%、運動品牌 Nike (NKE-US) 漲 18.5%、媒體串流商 Netflix (NFLX-US) 漲 39.4%、信用卡 Visa (V-US) 漲 15.7%、晶片商 AMD (AMD-US) 漲 79.6%。

Nike 股價趨勢圖

個股慘跌的為高盛 (GS-US) 下跌 34.4%、IBM (IBM-US) 下跌 25.9%、3M (MMM-US) 也下跌 19%。今年被剔除道瓊的 GE (GE-US) 下跌 56.6%、騰威科技 (WDC-US) 也下跌 53.5%。

高盛股價趨勢圖

在世界指數方面，倫敦下跌 12%、法國下跌 10.5%、德國跌 18%、日本跌 12.1%、中國跌 24.6%、香港跌 13.6%。

石油 WTI 價格跌 24.8%，而布蘭特也跌 19.5%。黃金下跌 2.8% 至 1281 美元 / 盎司。天然氣跌 16% 至 3.10。

雖然油價下跌，但全球股價方面，以美元計價，阿聯酉及沙烏地阿拉伯則是表現最出眾的國家。

2018 年國家股市報酬率 / 圖：zerohedge

在固定收入的債券方面，2018 年是個好年，美 10 年期國債殖利率上漲 27.6 個基點，為 2013 年以來的最大年度漲幅。

外匯方面，美元指數漲 4.3%，是自 2015 年以來的最大漲幅。歐元兌美元跌 4.6%、美元兌日元跌 2.7%、英鎊兌美元跌 5.6%。

加密貨幣則是非常糟糕，比特幣去年跌 75.1%、萊特幣 Litecoin 跌 86.3%、以太幣跌 82.4%、比特幣現金跌 93.1%。