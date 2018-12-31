〈保險這樣買〉2019年癌症險全面改版 完善規劃保險有一套

保險局避免民眾申請防癌險的理賠認定有爭議，2019 年元旦起統一癌症險定義，也就是說，新癌症險定義與重大疾病險歸於一統。癌症保險可以如何規畫？保險業者表示，利用一張癌症醫療險，搭配一張一次性給付癌症險或重大疾病險最完善，因此，了解新的一年，癌症險的新定義尤為重要。

癌症已蟬聯 35 年成為國人 10 大死因的首位，平均每個癌症家庭一年就需花費 50 萬元，甚至到 100 萬以上的治療費用，為了避免治療同時，還需為醫療費用煩惱，許多民眾會保癌症險，以備不時之需，但根據保發中心統計，國人購買癌症險平均保額僅 25 萬元，相對的保障明顯不足。其實，當心除了保額不足以外，並不是保了癌症險，所有癌症都能理賠。

由於保險契約疾病定義一直沒有標準化，有時出現同一傷病，A 公司賠，B 公司不賠的問題，加上疾病分類、診斷、治療等日趨複雜，原有疾病定義與專科醫學、臨床意見出入越來越大，各保險公司已於 2016 年先實施 7 項重大疾病保險的疾病項目與定義標準化，明年開始，癌症險和特定傷病險也全面實施項目、定義標準化。

癌症險可分類住院型分項給付的傳統癌症險，保戶習慣稱為防癌險，另一種是確診癌症後一筆給付保險金的新型癌症險。癌症的定義、理賠條件，保險公司一直都是「各自表述」。

例如，傳統癌症險給付「初次罹患癌症保險金」，規定發生原位癌、第一期前列腺癌時，先給付部分保險金，大多是給付保額的 1/10，原位癌、第一期前列腺癌以外的癌症，按保額約定全數給付；另外，在「外科手術保險金」給付時，會將原位癌、第一期前列腺癌做外科手術時，將保險金打折給付。

新型癌症險的給付約定，常見以「低侵襲癌」、「侵襲癌」，或以「特定癌」、「一般癌」來分類，「低侵襲癌」、「特定癌」先給付部分保險金，「侵襲癌」、「一般癌」則全數給付保額約定的保險金，因此「低侵襲癌」、「特定癌」涵蓋範圍多或寡，也影響保單保障範圍和保戶請領保險金的金額多寡。

癌症定義標準化後，什麼是癌症，癌症的分類、理賠範圍全部統一，實施後各保險公司採一致標準，只會在給付方式有所不同。

新保單的「癌症」，是指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多症，經病理檢驗確定符合最近採用之「國際疾病傷害及死因分類標準」版本歸屬於惡性腫瘤或原位癌之疾病。此外，並細分為初期、輕度及重度癌症等共三項範圍，而癌症險的「初期癌症」項目，則是重大疾病險「除外不賠」項目。

那要如何規劃癌症保險？保險業者表示，市面上目前可以保障癌症的商品，除了「癌症險」外，還有「重大疾病險」以及「重大傷病卡保險」。

癌症險 - 只理賠癌症，會針對不同的癌症嚴重程度做給付。

重大疾病險 - 理賠包含癌症、心肌梗塞、心血管繞道手術、慢性腎衰竭、癱瘓、重大器官移植、中風。但對於癌症的定義有除外四種不賠的癌症 (不賠原位癌)，且近期定義有越來越嚴格且越細的趨勢，造成理賠不易。

重大傷病卡保險 - 以取得重大傷病卡為唯一的理賠條件，雖然不賠原位癌，但能夠理賠大部分重傷、重大疾病，較符合近期的醫療趨勢。

由於目前癌症的治療中，比較令人擔心的是住院天數不長，通常 3~4 天，花費最大的是標靶藥物，因為動輒幾十萬甚至上百萬元藥費，癌症險住院日額的理賠金額追不上標靶藥物的費用，所以重大疾病險的一次性給付也很重要。

因此，如果想要兼顧癌症以及各種花費很高的重大疾病保障，可以選擇用純癌症險 (有理賠原位癌)，搭配重大傷病卡保險 (理賠一期以上癌症及各種重大傷病卡疾病)。

此外，並不是所有癌症都可以病理組織切片方式確認，像是血癌或是腦癌在取樣確認上的難度就相對較高，為避免日後理賠的爭議，認定與篩檢方式能夠越多樣越好。而且，不少癌症險保單並沒有註明會針對癌症併發症理賠，儘量選擇會賠癌症併發症的保單。

整體來說，由目前治療趨勢可知，癌症險與重大疾病險，各有其重要功能，無法單一比較。建議投保部分額度重大疾病險，再搭配癌症險，這樣不管是對於短期治療或長期抗戰，都有所兼備。癌症險建議挑選一次性給付高、門診給付較高的類型，再搭配實支實付，會是較完備的抗癌規劃。