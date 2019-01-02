川普邀請兩黨解決政府關門問題：我們來談協議吧

美國總統川普邀請國會兩黨的議會領導人，於週三 (2 日) 前往白宮，參加一個關於邊境安全的簡報會，並暗示自己希望達成協議，以結束政府停擺狀態。

相關細節並未對外公布，但多家媒體所取得消息，會議定在週三下午舉行。國會助手表示，收到邀請的是新一屆參眾兩院的 8 名議會領導人。

美國政府部分關門已經持續 11 天，川普先前在推特上表示，他已經「準備好、願意並且有能力」透過協商，以結束部分關門的局勢。但他同時強調，任何協議都必須包括為美墨築牆提供資金。

川普還在推特上喊話：「邊境安全、隔離牆、政府停擺，這些難道不是 Nancy Pelosi 出任議長後想最先處理的問題嗎！我們達成協議如何？」

在民主黨贏下眾議院多數之後，Pelosi 預計在新會期接任議長一職。Pelosi 也在推文中回應，稱川普「給了民主黨一個很好的機會，來展示我們將如何負責任地管理，並迅速透過我們的計畫，結束不負責任的 #TrumpShutdown (川普政府停擺)，這是我們民主黨多數派致力於 #ForThePeople (為民眾服務) 的第一個跡象。」

川普在新推文中，對民主黨的立場有所軟化。週二較早的推文中，他仍在批評民主黨，對於邊境漏洞及隨之而來的犯罪與毒品問題漠不關心。

但民主黨仍拒絕川普築牆的要求。依民主黨的計畫，在新會期開始後，他們預計通過 2 項單獨的法案，一項是重新開放自 12 月 22 日以來關閉的 8 個政府部門，確保到 2019 年 9 月都有足夠經費運作，另一項法案是使國土安全部暫時重新開放至 2 月 8 日。

如此，民主黨將可在政府重新開門的前提下，繼續與川普就 50 億美元邊界牆資金進行談判。

早前，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 則是透過發言人 Don Stewart 在週一表示，參議院不會在沒有川普的支持下，通過任何這類法案。