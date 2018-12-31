高盛調降2019年上半美國GDP預測 指避免衰退須讓經濟「著陸」

高盛表示，波動的金融市場和疲軟的經濟數據讓該行削減 2019 年的成長預期，但提醒並沒有出現全面衰退。

高盛在研究報告中，將美國經濟明年上半年的成長預測從 2.4% 削減至 2%，並表示下半年成長將放緩至低於 2%。

不過，該行宣稱「仍然不會特別擔心經濟衰退」。這股擔憂造成近幾日恐慌情緒加劇，極度波動主導股市交易，並推動主要股指跌入熊市領域。

高盛分析師寫道：「在我們看來，成長放緩對於『經濟著陸』是必要的，兩個關鍵的歷史風險因素：通膨過熱和資產市場泡沫，基本上並不存在。」

隨著聯準會 (Fed) 走上逐步升息的道路，高盛現在認為央行將在提高借貸成本方面開始踩剎車，甚至可能在 2020 年逆轉降息。Fed 官員今年已升息 4 次並且表示 2019 年還有 2 次。

高盛推估 Fed 可能在 2022 年降息 （圖: AFP）

高盛報告指出，「我們目前推估 2019 年全年升息的概率是 1.2 次，低於之前的 1.6 次。」「儘管如此，我們的預測仍然高於市場定價，市場認為 2019 年的基金利率將保持穩定，2020 年將會降息。」

高盛並不是唯一一個認為 Fed 政策可能正在逆轉的投行，尤其是在讓人頭痛的的巨幅波動將股市推向修正區域後。

根據 Gluskin Sheff 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 發表的一項分析，歷史證明，在提高和降低利率方面，Fed 往往可以也將會在一夕之間改變主意。

他在報告中指出，「當我告訴人們 Fed 將在未來幾個月放寬貨幣政策時，我的觀點得到的是大眾的嘲笑。但這不是一個值得笑話的事。」「這些人會嘲笑和搖頭只因為 Fed 今天所說的話並非依據歷史經驗而定。」

高盛幾週前曾表示股市下跌和利率上升的負面影響，可能會被工資上漲和油價回落所抵消，如今高盛重新評估市場。

該投行補充，經濟面的好消息仍然是穩固的就業市場和受限的物價壓力。高盛預計失業率將繼續呈下降趨勢，到明年年底達到 3.25%。高盛表示，勞動市場收緊以及美中貿易戰中的關稅上升將導致通貨膨脹溫和上升，將核心物價推高至 2.1%。