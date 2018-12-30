2019好兆頭？川普「主動」致電習近平 稱貿易協商順利

中國國家主席習近平與美國總統川普昨（29）日深夜通電話，雙方稱貿易協議進展順利，中美關係穩定向前發展。



川普隨後在推特發文表示，「剛與習近平長時間通話，對話良好，貿易協議進展順利；若達成，將會是非常全面，涵蓋所有議題、領域、爭端的協議，取得重大進展。」

新華社 29 日深夜發布報導稱，中國國家主席習近平 29 日「應約」與美國總統川普通電話。川普向習近平和大陸人民致以新年的問候和祝願，並指出陸美關係很重要，全世界高度關注，他珍視與習近平的良好關係。

習近平也向川普和美國人民致以新年祝福，並強調，明年是陸美建交 40 周年。陸方高度重視中美關係發展，讚賞美方願發展合作和建設性的中美關係。

中國媒體評論指出，這是 2018 年底最重要的一個電話，沒有之一，並且透露出意味深長的三個信號。



其一，川普「主動來電」，顯示對談判成功表達期待。其二，「元首外交」為中美關係新變化，該通電話並非領導人互致新年問候那麼簡單，雙方談判團隊，應該心裡都很清楚，也更明白接下來如何具體行事。



其三，辦好自己的事情最重要。評論指出，如果「沒有誠信」，不排除又會出現新的波折。畢竟，若雙方在 90 天內無法達成協議，美方可能故技重施，將 10% 的關稅提高到 25%。更重要的是，中國還是辦好自己的事情，將改革開放進行到底。

日前知情人士透漏，美國政府代表團將於明年 1 月 7 日當周前往北京，進行貿易談判。