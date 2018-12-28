日本永旺集團、三菱商事 解除業務合作關係

日媒報導，日本永旺集團 (AEON，8267-JP) 與三菱商事 (8058-JP) 將在 2019 年 2 月底前，解除兩者間在資本與業務上的合作關係。這兩家公司在 2008 年 12 月 16 日簽訂業務合作契約，多年來在商品取得、物流網的建構等方面進行合作。三菱商事也在 2008 年投資了約 400 億日圓，於當時取得 AEON 的 5% 股份。在 2018 年 8 月底時，三菱商事持有 AEON 的 4.64% 股份；2018 年 12 月 28 日前，持股只剩下 2.34%。

在 2018 年的財星全球 500 大 (Fortune Global 500) 排行上，AEON 排名第 103，三菱商事排名第 129。

AEON (圖片來源：AFP)

AEON 在日本的主要業務，以零售和金融服務為主。在中國、香港、印尼、馬來西亞、泰國、越南、緬甸、柬埔寨等地設有據點。在台灣也有信用卡等業務。

三菱商事是日本最具代表性的大型貿易公司之一，是三菱財閥的起源，企業版圖包含各行各業。2 次戰後，GHQ 於 1947 年 7 月 3 日發出解散命令，當時的三菱商事被分割為 160 家以上的公司。分割後的這些公司共同使用三菱的商標，但是在營運上則是各自獨立。另外，大家所熟知的文具廠商三菱鉛筆，其實與三菱集團是沒有任何關連的。