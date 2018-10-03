〈房產〉日三菱地所在台投資已逾30億元 看好都更商機並成立子公司

與潤泰 (9945-TW) 集團有密切投資合作關係的日商三菱地所，看好未來在台事業發展完成在台設立子公司，訂名為台灣三菱地所股份有限公司，引進三菱地所集團在日本及海外的投資經驗，更鎖定台灣都市更新商機，與台灣夥伴攜手創造新的房地產契機並開拓國際市場。

日商三菱地所在台投資金額已超過 30 億元，並有多項開發及投資案正進行洽談中，而台灣三菱地所的正式成立為該集團為繼設立新加坡、上海之後，在亞洲地區的第 3 家海外子公司，首任董事長暨總經理橋本哲史。

橋本哲史表示，台灣房地產市場雖然不大，但相較於亞洲其他市場成熟與飽和，也因長期發展產生許多都市更新的需求，像過去 10 年來台北市的累計都更案件已成長超過 4 倍，顯示台灣在都市更新上有很大的發展空間。而三菱地所在日本有大量都市更新的經驗，日本東京丸之內及大阪車站前的 Grand Front 大阪都是很好的例子，台灣三菱地所可以活用過去在日本成功都更的經驗，將會是搶占台灣都更商機的一大優勢。

隸屬於日本 3 大商社之一的日商三菱地所股份有限公司，繼去年 4 月成立「台灣代表人辦事處」後，持續看好未來在台事業發展並期待加深在台夥伴關係，於今年 7 月 12 日加碼投資正式設立台灣子公司台灣三菱地所股份有限公司，著重於台灣計畫的開發與投資。

台灣三菱地所看準台灣的房地產市場在亞洲國家中較為成熟，自 2013 年即進入台灣投資開發案，目前在台已有多個計畫成果，包含由台灣三菱地所與台灣合作對象投資開發的「CITY LINK 南港車站」、「潤泰創新開發江翠 D 案」及「南港玉成開發計畫」等；而由台灣三菱地所引進日本總公司建築規劃設計服務的計畫則有「南紡購物中心」、「富邦遼寧街飯店計畫」、「台北南山廣場」以及「南港商三特公辦都更案」等，總計在台投資已達新台幣 30 億元，多項開發案也持續洽談中。

日本三菱地所集團擁有專業房地產全方位事業群，涵蓋住宅、飯店、商辦、設計、物業管理與開發投資等；此外，日本三菱地所總耗時 120 年打造了東京丸之內地區的大樓開發管理事業，也在橫濱港、大阪、仙台、名古屋等地展開商業、物流、飯店等多項事業，以及超過 40 年海外投資經驗，扎實深厚的房產投資、開發、造鎮與房地產經營經驗，將有助提供台灣三菱地所強大的後盾，可滿足台灣多元房地產開發的需求。

台北 2014 年開幕的「CITY LINK 南港車站」以及今年完工落坐於信義區的「台北南山廣場」等，都是台灣三菱地所的得意之作，其中「CITY LINK 南港車站」與潤泰新共同投資，開啟南港地區新氣象，而「台北南山廣場」則是引進三菱地所設計公司與三菱地所物業管理公司的服務，為全台灣第一棟引進日系設計與物業管理服務的商辦大樓，成為信義區重要商辦新指標。

台灣三菱地所董事長暨總經理橋本哲史於 1992 年加入三菱地所，持續專注於地產投資開發業務，並且多次參與日本都市更新計畫，也曾任三菱地所上海副總經理 3 年，三菱地所去年進入台灣投資後，也是由橋本哲史先生擔任台灣代表人辦事處首席代表。