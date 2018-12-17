日本龍頭貿易商三菱商事 強化銅礦資源佈局

有鑑於電動車 (EV) 的日漸普及，多家日本大型貿易商，都加速對驅動馬達還有電線的重要材料「銅」來進行投資。全球容易開採的銅礦產地日益減少，還有在電動車的浪潮正式來臨之前，如何確保手中握有的銅礦開採權成為重要課題。

日本三菱商事 (8058-JP) 決定與英國的資源企業，共同投資 5500 億日圓在南美秘魯的銅礦山進行開發。這座礦山，被認為擁有極為豐富的銅礦蘊藏量，而且尚未遭到開採。這項投資計劃，目標在 2022 年正式開始生產營運。

另外，三井物產 (8031-JP) 在智利也擁有銅礦開採權；住友商事 (8053-JP) 也計劃參與在南美智利的銅礦開採；丸紅 (8002-JP) 也正對智利的其他銅礦山進行正式的開發調查。

然而，過去也曾經因為銅價的下跌，造成企業的嚴重虧損。或是開採進度不如預期，高估蘊藏量等等，都是企業們必須面對的風險。

電動車內部結構 (圖片來源：AFP)

不過由於電動車所搭載的馬達、各種電子零組件，還有電路配線上使用的銅，約為傳統汽油車的 3 倍。還有電動車的充電設備等也需使用到的銅。

國際能源署 (IEA) 在今年 5 月所公佈的「全球電動汽車展望報告」指出，電動及油電車在全球銷量快速成長，2017 年的銷量較上年度成長 50%，當中超過半數在中國售出，中國嚴然已成全球最大的電動車市場。國際能源署表示，在 2017 年，中國擁有 123 萬輛電動汽車，而歐洲有 82 萬輛、美國 76 萬輛，其餘國家共計 30 萬輛。2017 年全球銷量超過 100 萬輛，目前全球電動車總數已突破 300 萬輛。

這些日本的大型貿易商們也都看到這個龐大商機，開始進行佈局。

在容易開採的銅礦產地日益減少，和電動車的浪潮正式來臨之前，各家貿易商無不想盡辦法來確保銅礦資源，以期獲取最大收益。