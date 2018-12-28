〈銀髮商機〉日本長崎大學運用AI技術提早發現失智症

日本長崎大學正在進行研發一款，可以判斷高齡長者是否罹患失智症的 AI 對話型機器人。一般認為，未來會有愈來愈多的人罹患失智症，希望藉由這款機器人的完成，達到「早期發現、早期治療」的目標。

這款機器人與傳統機器人的不同之處，是在於它內建的 AI 人工智慧，具備判斷與它談話的對象是否罹患失智症。機器人以對話方式與人進行一問一答 (例如對方年齡、數學問題、當天日期等問題)，經由對方回答問題的速度與正確率來分析、判斷對方是否有失智症的症狀或罹病風險。如果可以早期發現有罹病徵兆，也利於早期進行治療，有助減少家屬的負擔。

長崎大學小林透教授進行實驗時的情景 (圖片來源：翻攝自 YouTube)

進行研發這套系統的，是長崎大學工學院工學研究所的小林透教授所帶領的研究團隊。在 2016 年時，他的團隊運用 AI 技術，研發出可辨識人的臉部和聲音、並可透過語音指令來進行 LINE 聊天對話的機器人。這回，他的團隊在機器人的 AI 系統程式上，追加了日本國內普遍使用的失智症診斷測試。

長崎大學未來的目標，是希望各個家庭在家中就可利用 AI 機器人來進行失智症的檢查。日本社會正逐漸步向「人生 100 年」的時代，長崎大學表示，希望能夠透過這項研究來延長高齡長者「心理上的健康壽命」。