若邊境保障是暫時的 脫歐協議就可過關

英國外交大臣 Jeremy Hunt 今 (28) 日表示，若歐盟能明確表達，「邊境保障措施」(backstop) 是暫時的，首相梅伊的脫歐協議，就可在國會獲得通過。

脫歐協議原定於 12 月上旬，進行國會表決，但梅伊認為，就當時的情勢而言，恐無法過關，因此決定延後表決，預計自明年 1 月起，進行協商，於 1 月 14 日當週表決。

根據「邊境保障措施」規定，如果英國和歐盟在脫歐過渡期結束之前，未能達成全面性脫歐協議，北愛爾蘭和愛爾蘭之間，就不會有「硬邊界」，北愛將因此留在單一市場與關稅同盟內，部分食品、商品標準，必須採用歐盟規定。

假設英國單方面退出「邊境保障措施」，將引發硬脫歐派不滿，質疑英國無法收回主權，仍得遵守歐盟規範；歐盟方面則堅持，若無「邊境保障措施」，就沒有脫歐協議。

Hunt 週五接受媒體採訪時稱，若歐盟能明確表達，「邊境保障措施」是暫時的，梅伊的脫歐協議，就可在國會過關。

英國預計於 2019 年 3 月 29 日脫歐，梅伊已和 27 個歐盟成員國，針對脫歐協議、英歐未來關係，取得共識。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 曾言，當前這份脫歐協議，是唯一可行的方案，「沒有重新談判的餘地」。