日本平面出版銷售額逐年下滑 2018年僅全盛期一半以下

日本今 (2018) 年的平面出版銷售額，推測為 1.28 兆日圓，較去年減少約 900 億日圓。平面出版的市場規模，和過去全盛時期相較只剩下不到一半的規模。

根據日本的出版科學研究所針對日本出版業界所作的研究調查，2018 年在日本國內所出版的書籍與雜誌銷售額，由今年 1 月到 11 月的銷售成績來推算的話，將較去年減少約 900 億日圓，全年市場規模約為 1.28 兆日圓。確切的數字將在 2019 年 1 月時公佈。

從今年的銷售額來看，為連續 14 年下滑。與出版界在 1996 年全盛時期的 2.6564 兆日圓相比，只剩下當年的不到一半。雖然在 2004 年時，銷售曾一度好轉。但隨後趨勢又持續下滑。

在今年的出版品當中，書籍的銷售額約為 6900 億日圓。在商業與兒童書籍方面，因為在今年有許多的暢銷書出版，整體銷量和去年不相上下。而在文藝書與文庫本，以及新書方面的銷售則呈現減少，銷售額較去年下滑約 4%。

在漫畫書的銷售額方面，由於網路盜版漫畫平台「漫畫村」等遭到關閉，還有漫畫售價上調，銷售在 6 月前後開始好轉。

日本的漫畫書 (圖片來源：AFP)

另外，雜誌的年度銷售額預估為 5800 億日圓左右，年減 11% 大幅下滑。買氣在這些年來，並未出現起色。

在電子出版品方面，隨然市場規模分析尚未完成，但是根據出版科學研究所的表示，電子漫畫與電子書籍的銷售額都有所明顯成長。

日本樂天推出的電子書 (圖片來源：AFP)

業界人士表示，「數位媒體的竄起，還有人口減少是平面出版市場規模減半的主要因素。出版業漸漸的失去多元化，業界人士不能只看眼前的利益，要腳踏實地創作出更好的作品」。