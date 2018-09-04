統一超小金雞博客來 下半年擴大開發原生電子書市場

統一超 (2912-TW) 轉投資博客來進軍電子書市場 1 周年營運有成，營收較去年成長 2.4 倍，博客來今 (4) 日宣布，看好電子書成長潛力，下半年將攜手數百家出版社，擴大開發無紙書版的「原生電子書」，提供更多學習型電子書，藉此快速增加電子書出版品數量。

博客來今年上半年貢獻統一超獲利 1.09 億元，年增 3.8%，處於穩健成長的態勢。

博客來指出，進軍電子書已 1 周年，國內合作出版業者超過 300 家，上架數逾 3 萬種，平均每月上架 2000 本電子書，新書總量是去年同期的 4 倍，推升營收較開館當月成長 2.4 倍，其中，來自海外的營收占比逾 15%，以香港、美國兩地占比 6 成最高。

博客來進一步分析，會員以 20 到 39 歲為主，占比超過 6 成，相較紙本讀者更年輕化，並以重視學習、高成長意願的年輕上班族，以及 3C 產品重度使用者為主要族群。

根據博客來觀察，電子書年度銷售表現最佳的類型依序為商業理財、心理勵志和文學小說，而分享瘦身祕訣和養成健身習慣的生活風格類書籍成長幅度最高；同時，「親子天下專門店」開館 1 個月內，業績大幅成長 1.2 倍。

博客來指出，綜觀上半年度暢銷書種發現，與紙本書差異不大，顯見讀者需求的是內容。