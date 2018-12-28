百年美企JCPenney跌破1美元 負債40億美元前景不佳

美大型零售商 JCPenney (JCP-US) 近期進入了艱難的時刻。在自 1929 年開始交易以來首次盤中跌破 1 美元後的第二天，JCPenney 股價週四 (27 日) 下跌 7.54%，以每股 0.97 美元作收。

JCPenney 股價趨勢圖

這家擁有 110 年曆史的 JCPenney 自 2010 年以來一直沒有獲利。該公司目前債務為 40 億美元，其中其垃圾信用評級、較低的現金儲備量、以及沒有轉機的跡象都給予黯淡的前景。

由於很少有購物者來訪商店，JCPenney 面臨庫存和供應鏈困境，沒有明確的營銷計劃或策略。該公司被迫提供將服裝大打折扣，以清除其龐大的庫存量。

上個月，JCPenney 報告第三季度虧損 1.51 億美元，銷售額下降 5.4%。該股今年下跌了約 68%，而 12 月份就下跌了近 30%。

10 月上任執行長的 Jill Soltau，也是該公司 6 年來的第 4 位執行長。目前 JCPenney 正考慮關閉剩餘的 860 家間門市。雖然此舉給予短期效益，但華爾街開始懷疑是否 JCPenney 有望償還其 2023 年的 21 億美元債務。

據了解，JCPenney 從未真正的在 2008 年經濟海嘯中恢復。2011 年聘請前蘋果 Apple Store 總裁 Ron Johnson 擔任執行長後，砸重金投資店面後還是無法回轉公司財報，而 Johnson 也在工作 17 個月後被解雇。目前 JCPenney 缺乏改善商店、購買時尚商品、或雇用更多員工的現金量。

在過去幾年中，該公司多次改變行銷策略，轉換了多次目標客群，也開始銷售電器，但這些策略卻沒有得到回報。

萬事達 Mastercard (MA-US) 的 SpendingPulse 表示，從 11 月 1 日至聖誕節前夕，美國零售業銷售額增長了 5.1%，超過了 8500 億美元。從 11 月 1 日到 12 月 24 日，服裝銷售額增長近 8%，這是自 2010 年以來的最佳漲幅。

多間零售商股價近日都上漲，如 Gap (GPS-US)、Abercrombie (ANF-US)，JCPenney 競爭對手 Kohl's (KSS-US) 、TJMax 、和梅西百貨 (M-US) 都上漲。

此外，競爭對手希爾斯 Sears (SHLDQ-US) 股價表現不佳，股票以下架至 OTC 交易，於 10 月份曾宣布破產。目前投資人 Eddie Lampert 欲以 46 億美元併購 Sears，但還未正式給予投標書。