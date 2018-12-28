美股反彈最大希望：「一月效應」

儘管經歷週三歷史性大漲，但道指和 S&P 500 指數仍將創下自經濟大蕭條以來最糟糕的 12 月，雖然 Fed 要扛下最大責任，其他如川普總統的推特、貿易戰也難辭其咎，但「核税抛售（tax selling）」這個原因卻最容易被忽視。

DataTrek Research 的聯合創始人 Nicholas Colas 指出，雖然年終的核稅拋售加劇 12 月的拋售，但也可能會讓美股在 1 月時反彈，這就是華爾街「1 月效應」背後的邏輯，也是 1 月份美股會出現季節性上漲的理論。

「這個想法是，由於因稅損出售降低，更多正常的買賣餘額重新出現，1 月份小盤股往往會走高。」

Colas 表示，受到股價劇烈逆轉衝擊時，資經管理人不只出售年初有賺錢的股票以收割獲利，也會傾向拋售賠錢的股票，以求降低因資產增加而被課徵的稅金，這就是核稅拋售，每年 12 月會大量出現此現象。

舉例而言，今年 S&P 500 指數中大輸家——通用汽車、 Mohawk、Newfield、Affiliated Managers、Invesco、Western Digital、L Brands、美國鋁業、Unum、Brighthouse Financial 和 IPG Photonics 等 11 家公司，這些在 12 月頭 3 週股價表現遠遜於廣泛市場，但其實這些公司基本面沒有突然出現劇烈惡化的消息。

這 11 家股票自 11 月最後一日至 12 月 24 日平均跌幅 21.1%，但同期 S&P 500 和 Russell 2000 的跌幅分別為 14.8% 和 17.4%。但這 11 家中有 10 家本週三出現逆轉，表現優於 S&P 500 且平均漲幅 6.8%。

Colas 給投資者的報告提到，「由於稅損拋售可能已經接近尾聲或已經完成，這樣的漲勢有道理。因為稅損拋售讓 12 月表現更慘淡，原本已經大跌的股票又因市場出現稅損拋售交易而更受挫，活躍的共同基金經理人日子因此非常艱困，因為他們得出售持有部位以跟上贖回。」

1 月也是華爾街最愛的季節指標之一，「1 月晴雨表」。歷史顯示，自 1950 年以來，如果 S&P 500 在 1 月走跌，就將是新的一波熊市，或者當前這波熊市再延續下去，亦或市場遲滯，至少也會修正 10%。

如果歷史經驗準確，倘若 1 月轉正，那市場就能掙脫熊抱了。

1 月晴雨表自 1950 年以來，準確率約 74.6%，若計入持平走勢，那準確率提高至 86.6%。

但附帶一提，2018 年恐怕就不適用這個準則，因為今年 1 月 S&P 500 上漲 5.6%，可是今年迄今卻還有 7% 跌幅。