跌最慘的反彈最猛：晶片股周四大幅上漲

美股周四尾盤拉升，收復所有失地並轉為上漲，晶片股功不可沒。

當地時間周四午後，晶片股發力上揚，PHLX 半導體指數尾盤收漲 0.79%。應用材料（Applied Materials）、特格（Entegris）、萬機儀器（MKS Instrument) 漲幅居前，分別上漲 2.97%、2.69%、2.68%。

半導體元件生產商美光科技大漲 3.37%，成為周四表現最好的晶片股。該公司已經從今年 5 月的近 18 年高位下跌了 49%，本月早些時候，美光科技將 2019 財年的資本開支預算規模下調至 90-95 億美元，減少了 12.5 億美元。

英特爾微漲 0.37%，高通漲 0.23%，博通漲 1.09%；英偉達下跌 1.45%，AMD 跌 2.29%。周四納指收漲 0.38%，標普漲 0.86%，道指漲 1.14%。

美光科技成為周四表現最佳的晶片股

晶片股和科技股均是美股的領先指標，其中，晶片的行業動態還代表了科技乃至電子行業的整體需求。受到全球貿易摩擦、蘋果銷量減少、數位貨幣「礦機」需求下降的影響，晶片製造商出口前景不明朗，晶片股因此成為今年以來股市表現最糟糕的板塊之一。

截止周四，PHLX 半導體指數年內累計下跌 9%，同期那斯達克 100 科技指數下跌 6%，納指累跌 1.7%。歐洲晶片股同樣表現不佳，STOXX Europe TMI Semiconductors 年內大跌 22%。

PHLX 半導體指數年內累跌 9%

截至 12 月 14 日的做空數據顯示，部分晶片生產商的空頭正在撤離。超威半導體（Advanced Micro Device）、應用材料和高通的空倉均有減少，而英特爾、美光科技和博通的做空吸引力仍然在上升。