【大慶證券】盤前分析－連假前夕 台股量縮震盪



◆盤勢分析

傳出川普考慮禁止美國企業使用中興、華為產品，市場擔憂中美談判破局，美股開盤隨即重挫，然而因市場認知貿易戰美國自身傷害將比中國低，加上低接買盤進場，美股尾盤跌幅收斂，終場四大指數全數翻紅，其中道瓊最為強勁，上漲 1.14%。不過，美國政府關門、英國脫歐、中美談判等不確定性依然對市場構成壓力，加上整體線型偏空，在道瓊 12/21 高點 23254 點沒有有效突破前，仍以跌深反彈視之。

受美股報復性反彈激勵，昨日台股開高走高，終場大漲 162 點，收在 9641 點，成交量為 820 億元，雖昨日受到外資現貨買超 76 億、期貨買超 6937 口帶動下大漲，不過仍需留意以技術線型而言，近幾日成交量能明顯萎縮，多方追價意願不足，上檔月線反壓沉重、加上近期國際情勢多空不明，因此建議投資人短線先以跌深反彈視之，研判指數空間約位於 9555~9748 點之間，盤勢以個股表現為主。

觀察昨日盤面，在油價大漲、美股強彈帶動下，台塑四寶、台積電、國泰金、聯發科等領漲，帶動權值股走勢亮眼，集中市場也因此以大漲作收。櫃買指數在環球晶亮燈漲停、穩懋上漲 3.48% 帶動下，漲幅也高達 1.76%，同時也帶動漲價概念股如：中美晶、合晶、台勝科、國巨、華新科、大中等大漲。其餘中小型類股在茂迪總經理向市場喊話「最壞情況已過」加持下，太陽能族群如：茂迪、太極、元晶、達能、聯合再生等也有所表現；兆赫、波若威、統新、中磊、智邦、璟德等也因全球積極發展 5G，長線深具成長潛力，投資人買盤相繼湧入；其餘零星個股如：欣興、大江、新普、聚陽、微星、貿聯 - KY、美利達等也都各擁題材，表現不俗。總結來看，各類股在美股強彈下相繼表態，不過仍需留意，目前盤面缺乏主流，且類股輪動快速，漲勢難以延續，操作難度偏高，因此建議選股以基本面及未來展望佳的個股為主，逢低布局，避免追價風險。

